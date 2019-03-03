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    «Реал» без Роналду забил 37 голов в 20 домашних матчах. При португальце было в среднем 62

    Матч 26 тура чемпионата Испании «Реал»«Барселона» завершился победой гостей с минимальным счетом.

    Матчем ранее сливочные уступили каталонцам в ответном полуфинале Кубка Испании (0:3).

    Команда Сантьяго Солари не забивает на «Сантьяго Бернабеу» уже два матча подряд. В 20-ти играх текущего сезона игроки королевского клуба забили на домашнем поле 20 мячей.

    В составе с нападающим Криштиану Роналду «Реал» забивал за 20 игр на «Бернабеу» в среднем по 62 гола. Португалец выступал за мадридцев с 2009 по 2018 год.

    Источник: Твиттер @MasterChip

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    03.03.2019 08:35
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 марта 2019, 16:32

      Почти в два раза меньше.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1640

      PassCSKA 3 марта 2019, 12:21

      Никто не сомневался... Олухи

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      panmon 3 марта 2019, 11:05

      В команде с Роналду все разучились забивать голы. Знали что вытянет если что...
      Теперь продали Рона, а на замену никого не взяли! Не знаю на что надеялись, если честно! Нужно было брать того кто будет завершать... ну хоть кого-то типа Лукаку, хотя Мбаппе/Неймар/Гризман/Салах подошли бы лучше

      4
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      Рейтинг: +905

      VVadic > panmon 3 марта 2019, 11:54

      За исключением Гризманна, со всем с тобой согласен. Кейн и Мбаппе зарешили бы!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2509

      panmon > VVadic 5 марта 2019, 14:55

      Я как-то не слишком хорошо отношусь к Кейну... Но вероятно Кейна бы хватило Реалу

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 3 марта 2019, 09:59

      Они ещё много раз пожалеет, за то что продали этого забивного игрока

      3
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      Рейтинг: +67330

      portero > Санёк 17 3 марта 2019, 10:23

      Сейчас точно жалеют, а там сколько Рональду будет играть неизвестно

      9
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 > portero 3 марта 2019, 11:46

      А там сколько играет,это Реалу не е б ёт

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +25

      Данила Багров 3 марта 2019, 09:39

      А трындели, что и без Роналду справятся

      7
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      Рейтинг: +67330

      portero > Данила Багров 3 марта 2019, 10:21

      Несправились

      10
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