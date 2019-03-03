«Реал» без Роналду забил 37 голов в 20 домашних матчах. При португальце было в среднем 62

Почти в два раза меньше.
Матч 26 тура чемпионата Испании «Реал» – «Барселона» завершился победой гостей с минимальным счетом.
Матчем ранее сливочные уступили каталонцам в ответном полуфинале Кубка Испании (0:3).
Команда Сантьяго Солари не забивает на «Сантьяго Бернабеу» уже два матча подряд. В 20-ти играх текущего сезона игроки королевского клуба забили на домашнем поле 20 мячей.
В составе с нападающим Криштиану Роналду «Реал» забивал за 20 игр на «Бернабеу» в среднем по 62 гола. Португалец выступал за мадридцев с 2009 по 2018 год.
- 10 июля Роналду перешел в «Ювентус» за 117 миллионов евро.
- Три домашних поражения «Реала» подряд – повторение антирекорда 15-летней давности.