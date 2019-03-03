«Лос-Анджелес Гэлакси» открыл статую Бэкхема около стадиона

«Лос-Анджелес Гэлакси» представил статую экс-полузащитника Дэвида Бекхэма.

43-летний англичанин стал первым футболистом в истории МЛС, в честь которого построили монумент.

Он перешел в американский клуб в июле 2007 года на правах свободного агента. Прежде игрок выступал за «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Реал».

«Мое время в клубе было богато на приятные эмоции и достижения. Мы выигрывали чемпионские титулы и отлично проводили время.

Начиная с первого дня пребывания нашей семьи здесь, мы чувствовали себя как дома», – сказал экс-капитан сборной Англии на церемонии открытия.

В статусе игрока «Гэлакси» Бекхэм был арендован «Миланом».