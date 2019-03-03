Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Лос-Анджелес Гэлакси» открыл статую Бэкхема около стадиона

    «Лос-Анджелес Гэлакси» представил статую экс-полузащитника Дэвида Бекхэма.

    43-летний англичанин стал первым футболистом в истории МЛС, в честь которого построили монумент.

    Он перешел в американский клуб в июле 2007 года на правах свободного агента. Прежде игрок выступал за «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Реал».

    «Мое время в клубе было богато на приятные эмоции и достижения. Мы выигрывали чемпионские титулы и отлично проводили время.

    Начиная с первого дня пребывания нашей семьи здесь, мы чувствовали себя как дома», – сказал экс-капитан сборной Англии на церемонии открытия.

    В статусе игрока «Гэлакси» Бекхэм был арендован «Миланом».

    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.03.2019 07:15
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 3 марта 2019, 11:20

      Интересно что на это скажет Ибра

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 3 марта 2019, 09:09

      Автор ты дебил или как, он никогда не был арендованным ПСЖ и переходил к лягушатникам за бесплатно и хотел играть так же за бесплатно, но так запрещено федерацией Франции и платили ему 10к евро в неделю, которые он переводил в различные фонды

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +876

      Cromathaar 3 марта 2019, 08:45

      Что у этих горе-скульпторов с пропорциями-то у всех.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11