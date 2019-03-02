Лига 1. «Монако» отыгрался с 0:2 в матче с «Анжером», Головин отдал голевой пас

«Анжер» дома сыграл вничью с «Монако» в матче 27-го тура Лиги 1– 2:2. Дубль в составе гостей оформил форварда Радамель Фалькао, голевой пас отдал полузащитник Александр Головин.

«Монако» с 26 очками занимает 16-е место в таблице, «Анжер» с 34 очками идет 12-м.

В другом матче «Реймс» и «Амьен» также сыграли вничью – 2:2.

Чемпионат Франции. Лига 1. 27-й тур

Реймс – Амьен – 2:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Конате (с пенальти), 39; 0:2 – Тимите, 45; 1:2 – Диа, 70; 2:2 – Кафаро, 84.

Анжер – Монако – 2:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Тэт, 22; 2:0 – Тэт, 45; 2:1 – Фалькао, 49; 2:2 – Фалькао (с пенальти), 79.

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