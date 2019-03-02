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    Гвардиола: «Что бы ни произошло в этом сезоне, игроки заслуживают моего восхищения»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 29-го тура АПЛ против «Борнмута» (1:0).

    «Это одна из лучших наших игр. Соперник играл очень организованно. Но они ни разу не пробили по воротам, мы хорошо оборонялись при вбрасываниях и стандартах. Мы создали несколько моментов. Люди должны понимать, насколько сложно атаковать команду, в которой обороняются 11 игроков.

    Мы много требуем от футболистов, не давая им достаточно времени на восстановление. Поэтому они великолепны. Что бы ни произошло в этом сезоне, они [игроки] заслуживают моего восхищения», – сказал Гвардиола.

    • «Сити» набрал 71 очко и поднялся на первое место.
    • У «Ливерпуля», который идет вторым (69 очков), игра в запасе.

    «Манчестер Сити» – космос! Такого доминирования в АПЛ еще не было

    Источник: BBC

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    02.03.2019 21:51
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