Гвардиола: «Что бы ни произошло в этом сезоне, игроки заслуживают моего восхищения»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат матча 29-го тура АПЛ против «Борнмута» (1:0).

«Это одна из лучших наших игр. Соперник играл очень организованно. Но они ни разу не пробили по воротам, мы хорошо оборонялись при вбрасываниях и стандартах. Мы создали несколько моментов. Люди должны понимать, насколько сложно атаковать команду, в которой обороняются 11 игроков.

Мы много требуем от футболистов, не давая им достаточно времени на восстановление. Поэтому они великолепны. Что бы ни произошло в этом сезоне, они [игроки] заслуживают моего восхищения», – сказал Гвардиола.

«Сити» набрал 71 очко и поднялся на первое место.

У «Ливерпуля», который идет вторым (69 очков), игра в запасе.

«Манчестер Сити» – космос! Такого доминирования в АПЛ еще не было