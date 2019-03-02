Семин: «Мы не взяли три очка с «Крыльями», для нас это очень обидно»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:2).

«Для болельщиков это был интересный матч, было много голов, но для нас — не самый приятный результат, потому что настраивались на победу. Пропустили контратаку с голом Шейдаева, и все поменялось. Чья это ошибка? Всей обороны.

Смолов? Давайте немного подождем и потом проанализируем, кто был в каком состоянии. Мы не взяли три очка, для нас это очень обидно. У нас был в плане на игру быстрый гол, но «Крылья» не были с ним согласны», – сказал Семин.