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    Семин: «Мы не взяли три очка с «Крыльями», для нас это очень обидно»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результат матча 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:2).

    «Для болельщиков это был интересный матч, было много голов, но для нас — не самый приятный результат, потому что настраивались на победу. Пропустили контратаку с голом Шейдаева, и все поменялось. Чья это ошибка? Всей обороны.

    Смолов? Давайте немного подождем и потом проанализируем, кто был в каком состоянии. Мы не взяли три очка, для нас это очень обидно. У нас был в плане на игру быстрый гол, но «Крылья» не были с ним согласны», – сказал Семин.

    • «Крылья Советов» с 18 очками занимают 13-ю строчку в таблице.
    • «Локомотив» с 29 очками идет четвертым.

    Источник: «Матч ТВ»

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    02.03.2019 19:40
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 3 марта 2019, 21:51

      Одно, одно хочу сказать я, о дно о дно - лохомотив хочу сказать... Пора парам парарарара

      2
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 3 марта 2019, 11:45

      Хорошую команду Божович сочинил,интересную,живую. Будет трудно с ней встречаться. За Смолова- либо лентяй, либо бездарь, третьего не дано.

      3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 марта 2019, 11:25

      Божович подготовил хороший коллектив. В матчах с КС трудно придется всем командам.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 марта 2019, 23:11

      Семин: «Мы не взяли три очка с «Крыльями», пришлось нарушать принципы честной игры, но и это не помогло»

      4
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      Рейтинг: +2606

      Freyk 2 марта 2019, 21:52

      «Крыльям» тоже обидно, что они три очка в матче с вами не взяли.

      3
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      Рейтинг: +536

      dolf666 2 марта 2019, 21:01

      Заголовок спецом переворачиваете?

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 2 марта 2019, 20:11

      палыч сколько можно ждать и анализировать что смолов что то может вообще ни хера не играет и зачем его вообще брали и для кого

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Полная Канистра 2 марта 2019, 23:12

      Как для кого? Для пилорамы.

      1
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      Рейтинг: +1430

      balam > Полная Канистра 3 марта 2019, 05:06

      Федю к братанам!!!!хватит дурака валять.точно знаем-может.ждем и надеемся

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 марта 2019, 19:49

      Во время атаки остаются подстраховывать два ЦЗ или один с опорником. Кверквелия и Денисов, кажется прозевали рывок Шайдаева. Особенно Денисов ему в скорости уступал. Но у Локо было не мало моментов для завершающего удара. Надо было меньше пижонить, обыгрывая по несколько игроков КС.

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      Рейтинг: +1430

      balam > Рубик Докоян 3 марта 2019, 05:08

      у Игорька уже возраст не тот.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > balam 3 марта 2019, 08:25

      Он и в юности скоростью не отличался, не его конёк...

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