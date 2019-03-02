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    Семак: «Оздоев воспользовался шансом. Доволен Жирковым и Дриусси»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Уралом» (1:0) в матче 18 тура чемпионата России.

    – Сложная игра, других и не бывает. В первом тайме неплохо играли, забили, во втором тайме было два хороших момента. Если бы забили, обеспечили бы более спокойную концовку. Поле тяжелое, для обеих команд. Победили заслуженно, идем дальше.

    – С чем связан прогресс Оздоева, кроме работы на тренировках?

    – У каждого бывает время для того, чтобы проявить себя. У кого-то меньше, у кого-то больше. В первой части чемпионата у него было меньше времени. Сейчас появился шанс, он воспользовался им, забил, сыграл хорошо. Надо работать, играть, никаких проблем нет. На данный момент он играет хорошо.

    – Насколько довольны игрой Жиркова?

    – Очень доволен, особенно в первом тайме. Было правильное расположение, качество передач с левого фланга.

    Он справился абсолютно. У него была серьезнейшая травма, думаю, ему было очень тяжело. Очень рад за Юру, надеюсь, дальше он будет нам помогать.

    – Насколько вы довольны Дриусси в качестве левого полузащитника без мяча?

    – Более чем доволен. Благодарен ему, что у него никогда не возникает других мыслей о необходимости сыграть на другой позиции. Он полностью справляется: хорошо отрабатывает и в обороне, и в атаке. Он молодец. Можно только поаплодировать качеству его игры.

    – Выход Шатова – реверанс Екатеринбургу?

    – Нужно было не проиграть вверху, поэтому вышел Заболотный вместо Дзюбы. Артем хорошо работал на неделе, выкладывался, но на таком поле крупным игрокам не очень просто. Очень большая нагрузка, поэтому хотели добавить движения в атаку и не проиграть на втором этаже.

    Стандарты и игра вверху имели большое значение. Замена Мака была связана с мышечными проблемами, выпустили Эрнани, потому что у него есть игровой тонус, он хорош наверху. Если бы была другая игра, возможно, выпустили бы Ригони, который заслужил право играть, он тоже хорошо работал.

    Дриусси заменили по позиции. Олег долго не играл, для него важно было выйти. Это игрок, на которого мы рассчитываем.

    • Оздоев в моменте с голом ассистировал Сердару Азмуну.
    • Жирков сыграл в официальном матче впервые после ЧМ-2018.
    • Сине-бело-голубые по-прежнему лидируют в турнирной таблице.

    Источник: Sports.ru

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    02.03.2019 17:47
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 марта 2019, 11:10

      Оздоев конечно прогрессирует.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1430

      balam 3 марта 2019, 04:57

      радует Магомед.неужели проснулся?давай жги парень!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 2 марта 2019, 21:33

      Все старались , все бегали -- МОЛОДЦЫ -- заслуженная ПОБЕДА !!!

      5
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 2 марта 2019, 21:22

      Да, нет в Зените сейчас ни Халка ни Данни. Но что толку вспоминать. Еще Аршавина давайте вспомним. Более актуально обсудить, кто как сыграл сегодня, Все три новичка нас уже успели обрадовать и мы уже поняли, что каждый в своем амплуа - мастер своего дела. А вот сегодняшний Оздоев - это для меня было открытие. И дело не в том, что он точно закинул на Азмуна, а в том, что он впервые попал в игру. Может быть к нему вернулось то понимание командной игры, какое было в его единственном успешном сезоне 5 лет назад. Ведь он потом так резко деградировал, и уже в Рубине казался сбитым летчиком. Сегодня он впервые за все эти годы сыграл на уровне, и если так будет и дальше, значит я серьезно недооценивал Семака. Если так, значит Семак поставит Зениту наилучшую игру (такую, в какую по своему потенциалу может играть данный состав). Лигу Европы с этим составом не выиграть, но выйти, скажем, в полуфинал, если у команды появится игра, будет вполне реально. Ну а золото в России еще более реально.

      6
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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > Вомбат 3 марта 2019, 13:15

      Оздоеву на самом деле всего 26. при этом футбольная школа у него хорошая, если будет над собой работать еще есть немного времени чтобы заиграть. Российские игроки некоторые раскрываются поздно, Широкова того же вспомните.

      1
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 2 марта 2019, 19:06

      Да) Оздоев приятно удивляет!) Лучший игрок матча, по моему....

      3
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 марта 2019, 19:02

      Средняя линия слабая была, резервисты.

      1
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      Рейтинг: +3960

      Kollljan 2 марта 2019, 18:38

      Бариос зверь!

      6
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      Рейтинг: +1430

      balam > Kollljan 3 марта 2019, 05:00

      ага.удачное приобретение.будем посмотреть дальше...

      2
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