Семак: «Оздоев воспользовался шансом. Доволен Жирковым и Дриусси»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Уралом» (1:0) в матче 18 тура чемпионата России.

– Сложная игра, других и не бывает. В первом тайме неплохо играли, забили, во втором тайме было два хороших момента. Если бы забили, обеспечили бы более спокойную концовку. Поле тяжелое, для обеих команд. Победили заслуженно, идем дальше.

– С чем связан прогресс Оздоева, кроме работы на тренировках?

– У каждого бывает время для того, чтобы проявить себя. У кого-то меньше, у кого-то больше. В первой части чемпионата у него было меньше времени. Сейчас появился шанс, он воспользовался им, забил, сыграл хорошо. Надо работать, играть, никаких проблем нет. На данный момент он играет хорошо.

– Насколько довольны игрой Жиркова?

– Очень доволен, особенно в первом тайме. Было правильное расположение, качество передач с левого фланга.

Он справился абсолютно. У него была серьезнейшая травма, думаю, ему было очень тяжело. Очень рад за Юру, надеюсь, дальше он будет нам помогать.

– Насколько вы довольны Дриусси в качестве левого полузащитника без мяча?

– Более чем доволен. Благодарен ему, что у него никогда не возникает других мыслей о необходимости сыграть на другой позиции. Он полностью справляется: хорошо отрабатывает и в обороне, и в атаке. Он молодец. Можно только поаплодировать качеству его игры.

– Выход Шатова – реверанс Екатеринбургу?

– Нужно было не проиграть вверху, поэтому вышел Заболотный вместо Дзюбы. Артем хорошо работал на неделе, выкладывался, но на таком поле крупным игрокам не очень просто. Очень большая нагрузка, поэтому хотели добавить движения в атаку и не проиграть на втором этаже.

Стандарты и игра вверху имели большое значение. Замена Мака была связана с мышечными проблемами, выпустили Эрнани, потому что у него есть игровой тонус, он хорош наверху. Если бы была другая игра, возможно, выпустили бы Ригони, который заслужил право играть, он тоже хорошо работал.

Дриусси заменили по позиции. Олег долго не играл, для него важно было выйти. Это игрок, на которого мы рассчитываем.