Кейн – лидер по голам в дерби Северного Лондона в рамках АПЛ

«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1) в матче 29 тура чемпионата Англии.

В составе команды Маурисио Покеттино голом отметился нападающий Гарри Кейн. Гол стал для него девятым в матчах против «Арсенала» в Премьер-лиге. У англичанина лучшая статистика по этому показателю.

Прежний лидер – экс-нападающий «Арсенала» Эммануэль Адебайор, забивший «шпорам» восемь мячей.

У Кейна 16 голов в текущем розыгрыше турнира. Больше только у Пьера-Эмерика Обамеянга («Арсенал», 17 голов), Мохамеда Салаха («Ливерпуль», 17) и Серхио Агуэро («Манчестер Сити», 18).