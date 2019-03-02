Кейн – лидер по голам в дерби Северного Лондона в рамках АПЛ

Все с пенальти?
Кажется на ЧМ первый раз стал лучшим бомбардиром человек который забил больше пенальти чем голов с игры...
«Тоттенхэм» сыграл вничью с «Арсеналом» (1:1) в матче 29 тура чемпионата Англии.
В составе команды Маурисио Покеттино голом отметился нападающий Гарри Кейн. Гол стал для него девятым в матчах против «Арсенала» в Премьер-лиге. У англичанина лучшая статистика по этому показателю.
Прежний лидер – экс-нападающий «Арсенала» Эммануэль Адебайор, забивший «шпорам» восемь мячей.
У Кейна 16 голов в текущем розыгрыше турнира. Больше только у Пьера-Эмерика Обамеянга («Арсенал», 17 голов), Мохамеда Салаха («Ливерпуль», 17) и Серхио Агуэро («Манчестер Сити», 18).
- Вратарь Уго Льорис отразил пенальти Обамеянга на первой добавленной минуте.
- Полузащитник Лукас Торрейра получил красную карточку на пятой.