Рэмзи забил в своем последнем дерби Северного Лондона. В июле он перейдет в «Ювентус»

«Арсенал» играет с «Тоттенхэмом» на «Уэмбли» в рамках 29 тура чемпионата Англии (1:0, 40 минута).

На 16-й минуте счет открыл полузащитник Аарон Рэмзи.

Игрок сборной Уэльса играет в своем последнем дерби Северного Лондона. В феврале стало известно о подписании контракта с «Ювентусом». Соглашение вступит в силу 1 июля. Хавбек перейдет на правах свободного агента и, согласно СМИ, будет получать 7 миллионов евро в год.

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