Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рэмзи забил в своем последнем дерби Северного Лондона. В июле он перейдет в «Ювентус»

    «Арсенал» играет с «Тоттенхэмом» на «Уэмбли» в рамках 29 тура чемпионата Англии (1:0, 40 минута).

    На 16-й минуте счет открыл полузащитник Аарон Рэмзи.

    Игрок сборной Уэльса играет в своем последнем дерби Северного Лондона. В феврале стало известно о подписании контракта с «Ювентусом». Соглашение вступит в силу 1 июля. Хавбек перейдет на правах свободного агента и, согласно СМИ, будет получать 7 миллионов евро в год.

    Следить за событиями встречи можно здесь.

    Источник: Официальный твиттер «Арсенала»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.03.2019 16:14
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 2 марта 2019, 16:24

      Перед уходом Аарон ещё "пушкарям" поможет постараться попасть в заветную четвёрку чемпионата АПЛ.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11