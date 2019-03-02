Рэмзи забил в своем последнем дерби Северного Лондона. В июле он перейдет в «Ювентус»

Перед уходом Аарон ещё "пушкарям" поможет постараться попасть в заветную четвёрку чемпионата АПЛ.
«Арсенал» играет с «Тоттенхэмом» на «Уэмбли» в рамках 29 тура чемпионата Англии (1:0, 40 минута).
На 16-й минуте счет открыл полузащитник Аарон Рэмзи.
Игрок сборной Уэльса играет в своем последнем дерби Северного Лондона. В феврале стало известно о подписании контракта с «Ювентусом». Соглашение вступит в силу 1 июля. Хавбек перейдет на правах свободного агента и, согласно СМИ, будет получать 7 миллионов евро в год.
Следить за событиями встречи можно здесь.
@aaronramsey @wembleystadium— Arsenal FC (@Arsenal) 2 марта 2019 г.
0-1#NLD #TOTARS pic.twitter.com/Aqdv0KSSmL