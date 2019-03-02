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    Семак – о победе над «Уралом»: «Играть было сложно, тяжелейшее поле. Местами получалось неплохо»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог победе над «Уралом» (1:0) в 18 туре чемпионата России.

    «Думаю, играли неплохо. И в первом тайме, и во втором были хорошие моменты. Были моменты и у Дзюбы, и у Заболотного, не повезло. Забили бы, было бы легче.

    Доволен игрой и доволен победой. Заслуженно победили. Поздравляю команду, ребята молодцы.  

    Чем были недовольны в работе арбитра? Последовательностью решений. Думаю, это нормально, когда в игре присутствуют эмоции.

    Шатов? Он несколько дней уже тренируется. Сегодня в футбол было играть было сложно, тяжелейшее поле. Было много борьбы, таким игрокам как Шатов тяжело на таком поле комбинировать, но ребята старались, местами получалось неплохо», – Sports.ru приводит слова Семака в интервью каналу «Матч Премьер».

    Источник: Sports.ru

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    02.03.2019 14:03
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 3 марта 2019, 09:59

      Классной команде нужны приличные поля, а не огороды.

      1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 2 марта 2019, 17:43

      Игры не видел. Но настроение хорошее. В следующие две игры с Испанией и Уфой снова нужно побеждать. Для настроения )

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 марта 2019, 16:12

      Средняя линия - второй состав. Отсюда и тягомотина.

      1
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      Рейтинг: +1311

      Taps 2 марта 2019, 15:03

      Вперёд, "Зенит" !

      2
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      Рейтинг: +122

      озеров 2 марта 2019, 14:59

      Главное чтоб Семаку нравилась такая игра.

      Тогда вечно пятые будут на своем месте

      0
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 2 марта 2019, 14:49

      Надеюсь с каждой игрой будем прибавлять !

      2
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист 2 марта 2019, 14:46

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      играть сложно судьи не помагают .беспредел .не дали нам купить ещё 40 играков.не позорся подай в отставку ты не тренер

      -4
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      Рейтинг: +1214

      латунный сепаратист > латунный сепаратист 2 марта 2019, 15:29

      за что минусы за правду

      0
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      Рейтинг: +718

      ДВС > латунный сепаратист 2 марта 2019, 16:54

      За глупость.

      3
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 2 марта 2019, 14:24

      Неплохо отфутболили) Азмун ускорил игру. Игра понравилась. Урал без шансов.

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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 марта 2019, 14:09

      отскочили ну ничего не каждый раз

      0
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 2 марта 2019, 14:08

      С победой, Богданыч! Надо фиксировать «неплохо» в каждой игре!!!

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