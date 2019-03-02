Семак – о победе над «Уралом»: «Играть было сложно, тяжелейшее поле. Местами получалось неплохо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итог победе над «Уралом» (1:0) в 18 туре чемпионата России.

«Думаю, играли неплохо. И в первом тайме, и во втором были хорошие моменты. Были моменты и у Дзюбы, и у Заболотного, не повезло. Забили бы, было бы легче.

Доволен игрой и доволен победой. Заслуженно победили. Поздравляю команду, ребята молодцы.

Чем были недовольны в работе арбитра? Последовательностью решений. Думаю, это нормально, когда в игре присутствуют эмоции.

Шатов? Он несколько дней уже тренируется. Сегодня в футбол было играть было сложно, тяжелейшее поле. Было много борьбы, таким игрокам как Шатов тяжело на таком поле комбинировать, но ребята старались, местами получалось неплохо», – Sports.ru приводит слова Семака в интервью каналу «Матч Премьер».