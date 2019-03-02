Ибрагимович – капитан «Лос-Анджелес Гэлакси» на 2019 год

Доорался до таких мимических морщин, что я его с антогонистами Обителя зла перепутал. А по делу - красапет, он хоть и нарцисс,но игрок мощный.
«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил имя капитана команды на новый сезон МЛС. Им будет нападающий Златан Ибрагимович.
Первый матч в новом сезоне команда из Лос-Анджелеса проведет 3 марта против «Чикаго», который тренирует бывший игрок «Рубина» Велько Паунович.
- Ибрагимович выступает в США с прошлого года.
- Швед провел за «Гэлакси» 27 матчей, забил 22 гола.
- Игрок среди достижений имеет победы в Примере, Серии А, Лиге 1.
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