Ибрагимович – капитан «Лос-Анджелес Гэлакси» на 2019 год

«Лос-Анджелес Гэлакси» объявил имя капитана команды на новый сезон МЛС. Им будет нападающий Златан Ибрагимович.

Первый матч в новом сезоне команда из Лос-Анджелеса проведет 3 марта против «Чикаго», который тренирует бывший игрок «Рубина» Велько Паунович.

Ибрагимович выступает в США с прошлого года.

Швед провел за «Гэлакси» 27 матчей, забил 22 гола.

Игрок среди достижений имеет победы в Примере, Серии А, Лиге 1.