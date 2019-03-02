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    Трабукки – о скандале с перепиской: «Мне все равно, кто мне завидует. Те, кто все это устроил – никто»

    Советник президента «Оренбурга» Марко Трабукки поделился мнением о публикации переписки с функционером Тимуром Гурцкая, в которой они раскритиковали вратаря Александра Довбню.

    «Подобное просто вызывает смех. Мы созвонились и пришли к выводу, что это, наверное, самое мягкое из всех сообщений, которые он когда-либо вообще отправлял со своего телефона. У Тимура очень хорошее чувство юмора. Он хорошо разбирается в футболе и часто говорит экстремально смешные, жeсткие и категоричные вещи.

    Видимо, кому-то не хочется, чтобы я был консультантом президента «Оренбурга», многие хотели бы оказаться на моeм месте. Банально. Как только стало известно о смене руководства в клубе, многие пытались занять место уходящих.

    Кто? Мне всe равно, кто мне завидует. Радует, что завидуют мне, а не я. Те, кто всe это устроил – никто. Кто бы ни были эти люди», – сказал итальянец.

    • Довбня в интервью подтвердил назначение Трабукки и сказал, что не знает, зачем клубу перемены.
    • Гурцкая в переписке с Трабукки назвал голкипера «дебилом» и предложил разорвать с ним контракт.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    02.03.2019 01:57
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 2 марта 2019, 16:34

      Кому нужны эти темные дела?

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 марта 2019, 09:59

      Таких "советников" нужно вешать на стенку за яи. Пусть в подвешенном состоянии советуют.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 2 марта 2019, 08:31

      по последнему матчу видно, что советник из тебя, мягко говоря, не очень

      3
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