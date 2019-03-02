Трабукки – о скандале с перепиской: «Мне все равно, кто мне завидует. Те, кто все это устроил – никто»

Советник президента «Оренбурга» Марко Трабукки поделился мнением о публикации переписки с функционером Тимуром Гурцкая, в которой они раскритиковали вратаря Александра Довбню.

«Подобное просто вызывает смех. Мы созвонились и пришли к выводу, что это, наверное, самое мягкое из всех сообщений, которые он когда-либо вообще отправлял со своего телефона. У Тимура очень хорошее чувство юмора. Он хорошо разбирается в футболе и часто говорит экстремально смешные, жeсткие и категоричные вещи.

Видимо, кому-то не хочется, чтобы я был консультантом президента «Оренбурга», многие хотели бы оказаться на моeм месте. Банально. Как только стало известно о смене руководства в клубе, многие пытались занять место уходящих.

Кто? Мне всe равно, кто мне завидует. Радует, что завидуют мне, а не я. Те, кто всe это устроил – никто. Кто бы ни были эти люди», – сказал итальянец.