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    Кавани пропустит ответный матч «ПСЖ» против «МЮ»

    Нападающий «ПСЖ» Эдинсон Кавани с большой долей вероятности пропустит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед».

    Форвард сборной Уругвая получил травму бедра в матче 24-го тура французской Лиги 1 против «Бордо» (1:0) и не играет с 9 февраля.

    На этой неделе Кавани вернулся к тренировкам с командой, но главный тренер парижан Томас Тухель не позволит футболисту сыграть против «Кана».

    «Он не будет играть с «Каном». В прошлый раз я был слишком оптимистичен, это моя вина. Мы не можем рисковать, еще слишком рано. Мы рады, что он возобновляет работу с нами. Если быть реалистом, для него слишком рано играть против «Манчестер Юнайтед», – заявил Тухель.

    Источник: Goal.com

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    01.03.2019 22:53
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