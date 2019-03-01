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    Федотов – о конфликте с Трабукки: «Прочел переписку и все стало ясно. Дыма без огня не бывает»

    Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал слухи о конфликте с селекционером клуба Марко Трабукки.

    – Все четко, ясно и понятно. Я вчера прочитал. Пишут, что какие-то мне какие-то предупреждения должны последовать. Но у меня ни одного не было, чтобы делать последнее. О чем вообще идет речь? Для меня все ясно.

    – Вы про переписку?

    – Да, да. Вчера ее увидел. Мы же еще раньше говорили об этом, что дыма без огня не бывает – и вот всплывает эта история. О чем можно еще говорить? У меня больше комментариев нет.

    – Вы уверены, что эта переписка достоверная?

    – Это же не я должен разбираться. Зачем мне быть уверенным или неуверенным?

    – Вы чувствуете, что вас могут уволить даже при неплохих результатах?

    – Дело не в этом. Все это отвлекает от той цели, к которой мы идем, от футбола. К примеру, сегодняшний матч. Надо понимать, что сейчас все распространяется мгновенно, кроме футбола я должен ребятам объяснять еще что-то. О чем мне с ними разговаривать? «Не слушайте и не читайте». Так что ли? Это вообще что?

    – Вы как отреагировали на приход в клуб Трабукки?

    – Без комментариев.

    – Вы чувствуете, что против вас ведется какая-то подковерная игра?

    – Не знаю. Задавайте вопросы по существу тем, кто на них сможет ответить.

    – Какое у вас лично отношение к Трабукки?

    – После этой переписки, каким оно может быть? Зачем мне к нему как-то относиться?

    – Вы с ним как-то контактировали?

    – Ну, так. Пару раз.

    – Он вам говорил или намекал на что-то?

    – Всего доброго. Комментарии закончились.

    Агент Тимур Гурцкая в переписке с Трабукки назвал Довбню «дебилом» и посоветовал выгнать игрока из клуба

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.03.2019 21:21
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 2 марта 2019, 16:12

      Жаль Федотова. Что он может сделать.

      2
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      Рейтинг: +3282

      woyser 2 марта 2019, 04:00

      Отработанная схема по топлению команды: конфликт в внутри клуба, вброс информации продажным журналюгам(которых футбол, как спорт абсолютно не интересует). В общем нужно создать плохую ауру, а там цепная реакция и всё крандец. Похоже нахождение ФК Оренбург в РПЛ стало бременем для его руководства, вот и всех делов.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 марта 2019, 00:06

      Вот так и разваливают команды всякие Трабукки. Всем охота дорваться до газовых денег.

      3
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