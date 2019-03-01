Федотов – о конфликте с Трабукки: «Прочел переписку и все стало ясно. Дыма без огня не бывает»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов прокомментировал слухи о конфликте с селекционером клуба Марко Трабукки.

– Все четко, ясно и понятно. Я вчера прочитал. Пишут, что какие-то мне какие-то предупреждения должны последовать. Но у меня ни одного не было, чтобы делать последнее. О чем вообще идет речь? Для меня все ясно.

– Вы про переписку?

– Да, да. Вчера ее увидел. Мы же еще раньше говорили об этом, что дыма без огня не бывает – и вот всплывает эта история. О чем можно еще говорить? У меня больше комментариев нет.

– Вы уверены, что эта переписка достоверная?

– Это же не я должен разбираться. Зачем мне быть уверенным или неуверенным?



– Вы чувствуете, что вас могут уволить даже при неплохих результатах?

– Дело не в этом. Все это отвлекает от той цели, к которой мы идем, от футбола. К примеру, сегодняшний матч. Надо понимать, что сейчас все распространяется мгновенно, кроме футбола я должен ребятам объяснять еще что-то. О чем мне с ними разговаривать? «Не слушайте и не читайте». Так что ли? Это вообще что?



– Вы как отреагировали на приход в клуб Трабукки?

– Без комментариев.



– Вы чувствуете, что против вас ведется какая-то подковерная игра?

– Не знаю. Задавайте вопросы по существу тем, кто на них сможет ответить.



– Какое у вас лично отношение к Трабукки?

– После этой переписки, каким оно может быть? Зачем мне к нему как-то относиться?



– Вы с ним как-то контактировали?

– Ну, так. Пару раз.



– Он вам говорил или намекал на что-то?

– Всего доброго. Комментарии закончились.

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