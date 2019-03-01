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    Главный тренер «Анжи» Адиев поблагодарил Бышовца за победу над «Оренбургом»

    Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев поделился впечатлениями от победы над «Оренбургом» в матче 18-го тура чемпионата России.

    «Очень тяжело досталась победа. «Оренбург» – очень уверенная в себе команда. Рады, что получилось выиграть. Хотя концовку матча провели не совсем так, как хотелось бы. Шероховатости в игре скрашиваются положительным результатом, хотя понятно, что работы еще много предстоит. У нас есть кадровые проблемы, и они будут сказываться на протяжении всех 13 туров.

    Я бы хотел огромный привет передать Анатолию Федоровичу Бышовцу. Вы работали в «Анжи» и так некорректно высказываться, не зная, что происходит в команде, не делает вам хвалы. Благодаря вам, Анатолий Федорович, мы сегодня сумели ребят настроить. Вам привет большой», – сказал Адиев.

    Накануне Бышовец, давая прогноз одному из спортивных порталов, заявил: «Махачкалинский клуб – это, по-моему, уже не хромая утка, а безногая. На ладан дышит команда, занимает чужое место. Я так думаю. Поэтому смело ставлю на победу оренбуржцев, которая вполне может быть и с разницей в пару мячей».

    Источник: «Матч Премьер»

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    01.03.2019 19:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 2 марта 2019, 08:22

      удивлен тому упорству,коим анжи цепляется за премьер лигу.... заслуживает уважения ....

      1
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      Рейтинг: +562

      Elisey13 1 марта 2019, 21:12

      Бышовец привет!)))) Заслуженный мастер!)))

      2
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      Рейтинг: +212

      Суворов_лучший 1 марта 2019, 20:49

      Бышовец давно не в лиге - выигрывает не тот кто лучше играет - смотри игру, действия отдельных игроков и судейство и удивляйся наивности заслуженного человека

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      Рейтинг: +6913

      батог 1 марта 2019, 19:40

      Бышовец наверно в тотализатор не играет.

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