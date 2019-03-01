Главный тренер «Анжи» Адиев поблагодарил Бышовца за победу над «Оренбургом»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев поделился впечатлениями от победы над «Оренбургом» в матче 18-го тура чемпионата России.

«Очень тяжело досталась победа. «Оренбург» – очень уверенная в себе команда. Рады, что получилось выиграть. Хотя концовку матча провели не совсем так, как хотелось бы. Шероховатости в игре скрашиваются положительным результатом, хотя понятно, что работы еще много предстоит. У нас есть кадровые проблемы, и они будут сказываться на протяжении всех 13 туров.

Я бы хотел огромный привет передать Анатолию Федоровичу Бышовцу. Вы работали в «Анжи» и так некорректно высказываться, не зная, что происходит в команде, не делает вам хвалы. Благодаря вам, Анатолий Федорович, мы сегодня сумели ребят настроить. Вам привет большой», – сказал Адиев.

Накануне Бышовец, давая прогноз одному из спортивных порталов, заявил: «Махачкалинский клуб – это, по-моему, уже не хромая утка, а безногая. На ладан дышит команда, занимает чужое место. Я так думаю. Поэтому смело ставлю на победу оренбуржцев, которая вполне может быть и с разницей в пару мячей».

