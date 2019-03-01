Федотов: «Гол в ворота «Анжи» был отменен по непонятной причине»

Вообще то по причине "вне игры" у двоих игроков подконтрольной Вам команды. Максимум, что можно по этому поводу произнести: " К нашему сожалению, судья не усмотрел в этом моменте пассивного положения "вне игры". Максимум.
Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов после матча 18-тура чемпионата России с «Анжи» высказался о несправедливом исходе поединка.
Махачкалинцы с минимальным счетом обыграли «Оренбург» благодаря голу Владислава Кулика на 58-й минуте.
«Обидное поражение, не заслужили его. Забили гол, но по непонятной причине он был отменен. Якобы был рикошет. Мяч залетел в ворота от игрока «Анжи», и кто кому мешал, находясь в положении «вне игры», из наших игроков – непонятно.
Благодарен ребятам за то, что, оставшись в меньшинстве, показали хороший футбол. Имели моменты, но мяч не зашел в ворота.
С таким отношением, с такой игрой очки будут, даже не сомневаемся», – сказал Федотов в послематчевом интервью.
- Благодаря победе «Анжи» теперь занимает 13-е место в таблице РПЛ.
- В следующем матче «Оренбург» сыграет с тульским «Арсеналом», а «Анжи – с «Локомотивом».