Федотов: «Гол в ворота «Анжи» был отменен по непонятной причине»

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов после матча 18-тура чемпионата России с «Анжи» высказался о несправедливом исходе поединка.

Махачкалинцы с минимальным счетом обыграли «Оренбург» благодаря голу Владислава Кулика на 58-й минуте.

«Обидное поражение, не заслужили его. Забили гол, но по непонятной причине он был отменен. Якобы был рикошет. Мяч залетел в ворота от игрока «Анжи», и кто кому мешал, находясь в положении «вне игры», из наших игроков – непонятно.

Благодарен ребятам за то, что, оставшись в меньшинстве, показали хороший футбол. Имели моменты, но мяч не зашел в ворота.

С таким отношением, с такой игрой очки будут, даже не сомневаемся», – сказал Федотов в послематчевом интервью.