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    Федотов: «Гол в ворота «Анжи» был отменен по непонятной причине»

    Главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов после матча 18-тура чемпионата России с «Анжи» высказался о несправедливом исходе поединка.

    Махачкалинцы с минимальным счетом обыграли «Оренбург» благодаря голу Владислава Кулика на 58-й минуте.

    «Обидное поражение, не заслужили его. Забили гол, но по непонятной причине он был отменен. Якобы был рикошет. Мяч залетел в ворота от игрока «Анжи», и кто кому мешал, находясь в положении «вне игры», из наших игроков – непонятно.

    Благодарен ребятам за то, что, оставшись в меньшинстве, показали хороший футбол. Имели моменты, но мяч не зашел в ворота.

    С таким отношением, с такой игрой очки будут, даже не сомневаемся», – сказал Федотов в послематчевом интервью.

    • Благодаря победе «Анжи» теперь занимает 13-е место в таблице РПЛ.
    • В следующем матче «Оренбург» сыграет с тульским «Арсеналом», а «Анжи – с «Локомотивом».

    Источник: «Матч Премьер»

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    01.03.2019 19:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7878

      Томик 2 марта 2019, 01:15

      Вообще то по причине "вне игры" у двоих игроков подконтрольной Вам команды. Максимум, что можно по этому поводу произнести: " К нашему сожалению, судья не усмотрел в этом моменте пассивного положения "вне игры". Максимум.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 1 марта 2019, 19:53

      купи ВАР и не будет непоняток

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1902

      lek! 1 марта 2019, 19:14

      Удачи Оренбург , но нам нужны очки .

      -2
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