Нападающий «Уфы» Сейдахмет перешел в «Левски»

Там возможно будет практика.
Форвард «Уфы» Еркебулан Сейдахмет на правах аренды перешел в софийский «Левски». Игрок сборной Казахстана до конца 2019 года будет выступать в чемпионате Болгарии.
В текущем сезоне Сейдахмет провел только один матч в чемпионате России.
- В 2017 году Сейдахмет дебютировал во взрослом футболе, выступая за казахский «Тараз».
- В 15 матчах казахстанской Премьер-лиги форвард забил один гол и отдал одну результативную передачу.
- В феврале 2018 года футболиста подписала «Уфа».