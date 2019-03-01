Нападающий «Уфы» Сейдахмет перешел в «Левски»

Форвард «Уфы» Еркебулан Сейдахмет на правах аренды перешел в софийский «Левски». Игрок сборной Казахстана до конца 2019 года будет выступать в чемпионате Болгарии.

В текущем сезоне Сейдахмет провел только один матч в чемпионате России.