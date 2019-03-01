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    Нападающий «Уфы» Сейдахмет перешел в «Левски»

    Форвард «Уфы» Еркебулан Сейдахмет на правах аренды перешел в софийский «Левски». Игрок сборной Казахстана до конца 2019 года будет выступать в чемпионате Болгарии.

    В текущем сезоне Сейдахмет провел только один матч в чемпионате России.

    • В 2017 году Сейдахмет дебютировал во взрослом футболе, выступая за казахский «Тараз».
    • В 15 матчах казахстанской Премьер-лиги форвард забил один гол и отдал одну результативную передачу.
    • В феврале 2018 года футболиста подписала «Уфа».

    Источник: Официальный сайт «Левски»

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    01.03.2019 11:56
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 1 марта 2019, 14:32

      Там возможно будет практика.

      5
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 1 марта 2019, 14:17

      имя как у крестьянина,фамилия словно у султана.. забавное сочетание

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Вот оно чё Михалыч 1 марта 2019, 16:19

      русская импровизация на многое способна...

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Вот оно чё Михалыч 1 марта 2019, 16:28

      откровенно на грубость нарываешься ? если с чувством юмора плохо,отдохни..... как мне надоели такие как ты "обликоморале"!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo > Вот оно чё Михалыч 1 марта 2019, 16:51

      по поводу футболиста,никаких негативных мыслей.... отнюдь,всеобщего развития ему....юмор не каждый понимает.... а жаль,что ввязался в дискуссию с тобой.... тревожно,что получится опуститься до твоего уровня....

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