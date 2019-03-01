«Шахтер» объявил о покупке бразильского форварда Тите

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, что клуб установил рекордную для себя сумму отступных для экс-форварда «Гремио» Тете. Контракт с 19-летним бразильцем заключен на пять лет.

«Переговоры вели около двух месяцев. Главная причина в том, что «Гремио» не хотел его отпускать. Они чувствовали, что в будущем этот футболист может стоить много денег. Со своей стороны и мы понимали: как только он заиграет за первую команду, его стоимость может быть в разы выше. Мы долго говорили по поводу цифр и других вопросов.

Главная тема со стороны «Гремио» – процент от перепродажи. Там видели, что футболист очень талантлив и перспективен, его уровень, поэтому в нашем контракте есть 15% от перепродажи футболиста. Было очень сложно, поскольку вначале в «Гремио» вообще не хотели идти ни на какие переговоры. Они не хотели продавать», – заявил Палкин.