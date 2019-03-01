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    «Шахтер» объявил о покупке бразильского форварда Тите

    Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, что клуб установил рекордную для себя сумму отступных для экс-форварда «Гремио» Тете. Контракт с 19-летним бразильцем заключен на пять лет.

    «Переговоры вели около двух месяцев. Главная причина в том, что «Гремио» не хотел его отпускать. Они чувствовали, что в будущем этот футболист может стоить много денег. Со своей стороны и мы понимали: как только он заиграет за первую команду, его стоимость может быть в разы выше. Мы долго говорили по поводу цифр и других вопросов.

    Главная тема со стороны «Гремио» – процент от перепродажи. Там видели, что футболист очень талантлив и перспективен, его уровень, поэтому в нашем контракте есть 15% от перепродажи футболиста. Было очень сложно, поскольку вначале в «Гремио» вообще не хотели идти ни на какие переговоры. Они не хотели продавать», – заявил Палкин.

    • Сумма трансфера составила 15 миллионов евро.
    • 10 миллионов клуб выделил от продажи Ракицкого, а оставшуюся часть от сделки по Фреду.

    Источник: Официальный сайт «Шахтера»

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    01.03.2019 11:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 1 марта 2019, 17:28

      В Шахтёре умеют вести переговоры и выгодно покупать для себя бразильцев. 15 млн. евро это пока максимальные суммы покупки игроков. Но продажа талантливого игрока, если он заиграет будет от 50 млн. евро. Так было с Фредом, купили за 15 млн., а продали за 60 млн. евро.

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