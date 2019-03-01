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    Жоржиньо побил рекорд АПЛ по числу пасов без голевых передач

    Хавбек «Челси» Жоржиньо побил рекорд АПЛ по числу совершенных пасов за сезон без голевых передач.

    После победы «Челси» в матче 28-го тура чемпионата Англии над «Тоттенхэмом» (2:0), Жоржиньо довел количество пасов в лиге в текущем сезоне до 2 332.
    У полузащитника «синих» по-прежнему ни одного голевого ассиста.

    Предыдущий рекорд по числу совершенных пасов без голевых передач принадлежал Леону Бриттону. Выступая за «Суонси» в сезоне-2011/12, он сделал 2231 пас, ни один из которых не стал голевым.

    • Игрок сборной Италии был приобретен летом 2018 года у «Наполи» за 57 миллионов евро.
    • На счету Жоржиньо в составе «Челси» один гол.

    Источник: Opta

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    01.03.2019 08:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +548

      El_Chori 1 марта 2019, 08:30

      Надеюсь, это не останется незамеченным как в общественности, так и в прессе.

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > El_Chori 1 марта 2019, 09:54

      ОН тебе лично насолил что ли ?

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      Рейтинг: +548

      El_Chori > ItalianFootball 10 марта 2019, 19:06

      Ну видно же что говно пинает, лоботряс.
      Ну либо посредственный игрок просто.

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