Жоржиньо побил рекорд АПЛ по числу пасов без голевых передач

Хавбек «Челси» Жоржиньо побил рекорд АПЛ по числу совершенных пасов за сезон без голевых передач.

После победы «Челси» в матче 28-го тура чемпионата Англии над «Тоттенхэмом» (2:0), Жоржиньо довел количество пасов в лиге в текущем сезоне до 2 332.

У полузащитника «синих» по-прежнему ни одного голевого ассиста.

Предыдущий рекорд по числу совершенных пасов без голевых передач принадлежал Леону Бриттону. Выступая за «Суонси» в сезоне-2011/12, он сделал 2231 пас, ни один из которых не стал голевым.