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    Манчини: «Де Росси отказался от перехода в «Манчестер Сити» в последний момент»

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал, как пытался приобрести полузащитника «Ромы» Даниэле Де Росси, когда работал в «Манчестер Сити».

    Итальянский специалист возглавлял английский клуб с 2009-го по 2013 год.

    «Мы провели целую ночь в Риме, общаясь. Все уже было согласовано, но он отказался в последнюю минуту. Он позвонил мне и сказал: «Я не могу пойти на это».

    Я был обижен и рассержен. Это случилось очень давно, когда Даниэле был в середине своей карьеры», – сказал Манчини.

    • Де Росси – воспитанник «Ромы». Выступает за столичную команду с 2002 года.
    • 35-летний футболист провел за римлян 610 матчей, забил 61 гол и сделал 54 результативные передачи.

    Источник: Football Italia

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    28.02.2019 15:37
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