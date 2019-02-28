Манчини: «Де Росси отказался от перехода в «Манчестер Сити» в последний момент»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал, как пытался приобрести полузащитника «Ромы» Даниэле Де Росси, когда работал в «Манчестер Сити».

Итальянский специалист возглавлял английский клуб с 2009-го по 2013 год.

«Мы провели целую ночь в Риме, общаясь. Все уже было согласовано, но он отказался в последнюю минуту. Он позвонил мне и сказал: «Я не могу пойти на это».

Я был обижен и рассержен. Это случилось очень давно, когда Даниэле был в середине своей карьеры», – сказал Манчини.