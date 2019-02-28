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    The Sun: Роджерс затребовал у «Лестера» 200 миллионов на трансферы

    Новый главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс попросил у клуба выделить значительную сумму на усиление состава.

    Как сообщает The Sun, речь идeт о 200 миллионах фунтов (около 234 млн евро) в течение ближайших трeх лет.

    Главной целью «Лестер Сити» на летнее трансферное окно Роджерс определил форварда «Борнмута» Каллума Уилсона.

    • Роджерс возглавил «Лестер Сити» 26 февраля, подписав контракт до 2022 года.
    • 27-летний Уилсон в текущем сезоне сыграл 21 матч в составе «Борнмута» в АПЛ, забил 10 голов и сделал восемь результативных передач.

    Источник: The Sun

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    28.02.2019 07:30
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 28 февраля 2019, 14:36

      Требовательный тренер. Может пойдет у него дело?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 28 февраля 2019, 08:27

      Таки затребовал или попросил ?...

      2
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