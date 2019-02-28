The Sun: Роджерс затребовал у «Лестера» 200 миллионов на трансферы

Новый главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс попросил у клуба выделить значительную сумму на усиление состава.

Как сообщает The Sun, речь идeт о 200 миллионах фунтов (около 234 млн евро) в течение ближайших трeх лет.

Главной целью «Лестер Сити» на летнее трансферное окно Роджерс определил форварда «Борнмута» Каллума Уилсона.