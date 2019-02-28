The Sun: Роджерс затребовал у «Лестера» 200 миллионов на трансферы

Требовательный тренер. Может пойдет у него дело?
Новый главный тренер «Лестер Сити» Брендан Роджерс попросил у клуба выделить значительную сумму на усиление состава.
Как сообщает The Sun, речь идeт о 200 миллионах фунтов (около 234 млн евро) в течение ближайших трeх лет.
Главной целью «Лестер Сити» на летнее трансферное окно Роджерс определил форварда «Борнмута» Каллума Уилсона.
- Роджерс возглавил «Лестер Сити» 26 февраля, подписав контракт до 2022 года.
- 27-летний Уилсон в текущем сезоне сыграл 21 матч в составе «Борнмута» в АПЛ, забил 10 голов и сделал восемь результативных передач.