Погребняк – о восстановлении после травмы: «Прошло десять месяцев. Самый тяжелый момент»

Нападающий «Урала» Павел Погребняк рассказал о восстановлении после травмы коленного сухожилия. Он не выходил на поле с апреля.

– Павел, ты начал на втором сборе работать в общей группе. Расскажи о своем нынешнем состоянии.

– В принципе, начал бы и на месяц-полтора раньше, если бы сразу начал работать с медицинским персоналом «Урала». Они профессионалы, и без их помощи я бы до сих хромал, наверное. Благодарен им за работу и терпение. Считаю, у меня было достаточное количество дней, чтобы подготовиться к чемпионату, для этого достаточно вообще одного сбора.

– Ты получил тяжелую травму около года назад. Этот период – самый тяжелый в твоей карьере?

– Думаю, да. Прошло десять месяцев. Однозначно, это самый тяжелый момент, мучения. Все прекрасно знают, что «Урал» подписал меня травмированным игроком, поэтому я благодарен им за терпение и веру. Надеюсь порадовать их и результатом.

Клуб из Екатеринбурга подписал 35-летнего форварда в августе в статусе свободного агента.