Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Погребняк – о восстановлении после травмы: «Прошло десять месяцев. Самый тяжелый момент»

    Нападающий «Урала» Павел Погребняк рассказал о восстановлении после травмы коленного сухожилия. Он не выходил на поле с апреля.

    – Павел, ты начал на втором сборе работать в общей группе. Расскажи о своем нынешнем состоянии.

    – В принципе, начал бы и на месяц-полтора раньше, если бы сразу начал работать с медицинским персоналом «Урала». Они профессионалы, и без их помощи я бы до сих хромал, наверное. Благодарен им за работу и терпение. Считаю, у меня было достаточное количество дней, чтобы подготовиться к чемпионату, для этого достаточно вообще одного сбора.

    – Ты получил тяжелую травму около года назад. Этот период – самый тяжелый в твоей карьере?

    – Думаю, да. Прошло десять месяцев. Однозначно, это самый тяжелый момент, мучения. Все прекрасно знают, что «Урал» подписал меня травмированным игроком, поэтому я благодарен им за терпение и веру. Надеюсь порадовать их и результатом.

    Клуб из Екатеринбурга подписал 35-летнего форварда в августе в статусе свободного агента.

    Источник: Канал «Урала» на YouTube

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    27.02.2019 20:22
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • Читайте нас: 
    11