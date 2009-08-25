Юрий Погребняк
Тренер
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Погребняк
|Гражданство
|Украина
|Дата рождения
|22 июня 1959
|Имя
|Юрий
|Отчество
|Анатольевич
|Фамилия
|Погребняк
|Гражданство
|Украина
|Дата рождения
|22 июня 1959
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Гелиос
|15
|7
|1
|7
|Дата
|Матч
|25.08.2009
|Гелиос
|2 : 2
|Александрия
|06.09.2009
|Гелиос
|2 : 2
|Волынь
|13.09.2009
|Гелиос
|1 : 0
|Нафтовик-Укрнафта
|22.09.2009
|ФК Харьков
|0 : 5
|Гелиос
|28.09.2009
|Гелиос
|1 : 1
|Сталь
|04.10.2009
|Крымтеплица
|0 : 1
|Гелиос
|10.10.2009
|Звезда К
|1 : 1
|Гелиос
|14.03.2010
|Гелиос
|2 : 0
|Нива
|19.03.2010
|Гелиос
|0 : 0
|Десна
|24.03.2010
|Энергетик
|0 : 0
|Гелиос
|29.03.2010
|Гелиос
|1 : 0
|Арсенал