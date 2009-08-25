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    Юрий Погребняк - статистика

    Тренер
    Имя Юрий
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Погребняк
    Гражданство Украина
    Дата рождения 22 июня 1959
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Гелиос 15 7 1 7
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    25.08.2009 Гелиос 2 : 2 Александрия
    06.09.2009 Гелиос 2 : 2 Волынь
    13.09.2009 Гелиос 1 : 0 Нафтовик-Укрнафта
    22.09.2009 ФК Харьков 0 : 5 Гелиос
    28.09.2009 Гелиос 1 : 1 Сталь
    04.10.2009 Крымтеплица 0 : 1 Гелиос
    10.10.2009 Звезда К 1 : 1 Гелиос
    14.03.2010 Гелиос 2 : 0 Нива
    19.03.2010 Гелиос 0 : 0 Десна
    24.03.2010 Энергетик 0 : 0 Гелиос
    29.03.2010 Гелиос 1 : 0 Арсенал
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