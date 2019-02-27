Лучший бомбардир Бундеслиги Йович может перейти в «Манчестер Сити»

Пусть сначала с Йоветичем поговорит по этому поводу)
«Манчестер Сити» интересуется нападающим «Айнтрахта» Лукой Йовичем, сообщает Goal.
Английский клуб следит за выступлениями 21-летнего серба, но еще не сделал предложения. Также известно об интересе к Йовичу со стороны «Барселоны» и «Баварии». Права на Йовича принадлежат «Бенфике».
Команда Хосепа Гвардиолы после 27 туров Премьер-лиги занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Ливерпуля» на один балл.
- 15 голов Йовича – лучший показатель Бундеслиги на данный момент.
- В 31 игре всех турниров у него 21 мяч и 7 ассистов.
- Transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов.