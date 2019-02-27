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    Лучший бомбардир Бундеслиги Йович может перейти в «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» интересуется нападающим «Айнтрахта» Лукой Йовичем, сообщает Goal.

    Английский клуб следит за выступлениями 21-летнего серба, но еще не сделал предложения. Также известно об интересе к Йовичу со стороны «Барселоны» и «Баварии». Права на Йовича принадлежат «Бенфике».

    Команда Хосепа Гвардиолы после 27 туров Премьер-лиги занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Ливерпуля» на один балл.

    • 15 голов Йовича – лучший показатель Бундеслиги на данный момент.
    • В 31 игре всех турниров у него 21 мяч и 7 ассистов.
    • Transfermarkt оценивает футболиста в 40 миллионов.

    Источник: Goal

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    27.02.2019 19:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +383

      Oldtrafford83/97 27 февраля 2019, 21:42

      Пусть сначала с Йоветичем поговорит по этому поводу)

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 27 февраля 2019, 21:03

      Бавария заберёт . Левандовски уже не молодой.

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