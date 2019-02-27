Лучший бомбардир Бундеслиги Йович может перейти в «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» интересуется нападающим «Айнтрахта» Лукой Йовичем, сообщает Goal.

Английский клуб следит за выступлениями 21-летнего серба, но еще не сделал предложения. Также известно об интересе к Йовичу со стороны «Барселоны» и «Баварии». Права на Йовича принадлежат «Бенфике».

Команда Хосепа Гвардиолы после 27 туров Премьер-лиги занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Ливерпуля» на один балл.