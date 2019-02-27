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    Kappa станет техническим спонсором «Монако»

    Итальянская компания спортивной экипировки Kappa анонсировала сотрудничество с «Монако».

    Марка станет техническим спонсором французского клуба, начиная со следующего сезона.

    Стороны сотрудничали с 1998 по 2001 год. В сезоне 1999/2000 «Монако» стал чемпионом Франции.

    После 26 ти туров Лиги 1 команда Леонарду Жардима занимает 16 место в турнирной таблице. С октября по января команду тренировал Тьерри Анри.

    Источник: Официальный твиттер Kappa

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    27.02.2019 19:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +110

      karamaltyk 27 февраля 2019, 21:40

      Очень нравится Каппа, был у меня костюмчик Дортмунда ихний, ядовитый желтый с черным

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      Рейтинг: +263

      Саладин 27 февраля 2019, 20:30

      Карра?)) мне кажется Каппа всем понятней было бы.

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