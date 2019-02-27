Kappa станет техническим спонсором «Монако»

Итальянская компания спортивной экипировки Kappa анонсировала сотрудничество с «Монако».

Марка станет техническим спонсором французского клуба, начиная со следующего сезона.

Стороны сотрудничали с 1998 по 2001 год. В сезоне 1999/2000 «Монако» стал чемпионом Франции.

После 26 ти туров Лиги 1 команда Леонарду Жардима занимает 16 место в турнирной таблице. С октября по января команду тренировал Тьерри Анри.