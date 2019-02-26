Покеттино извинился перед судьей матча с «Бернли» Дином

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино выступил с извинениями в адрес рефери матча 27 тура АПЛ против «Бернли» (1:2). После игры аргентинец вышел на поле и вступил с главным арбитром в спор.

«Я принимаю обвинения от FA. Признаю свою вину. Я должен извиниться перед судьей Майком Дином. Мне не следовало вести себя так. Прошу прощения. Надеюсь, больше так поступать не буду», – сказал тренер.