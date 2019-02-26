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    Покеттино извинился перед судьей матча с «Бернли» Дином

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино выступил с извинениями в адрес рефери матча 27 тура АПЛ против «Бернли» (1:2). После игры аргентинец вышел на поле и вступил с главным арбитром в спор.

    «Я принимаю обвинения от FA. Признаю свою вину. Я должен извиниться перед судьей Майком Дином. Мне не следовало вести себя так. Прошу прощения. Надеюсь, больше так поступать не буду», – сказал тренер.

    • «Тоттенхэм» идет в таблице на третьем месте.
    • Отставание от лидера – шесть очков.
    • Команда имеет наибольшее количество поражений в сезоне АПЛ среди всех клубов, находящихся в зоне Лиги чемпионов, – семь.

    Источник: Mirror

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    26.02.2019 23:30
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