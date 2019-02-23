Покеттино: «Мое поведение после матча с «Бернли» не нормально»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал свое поведение после окончания матча 27-го тура АПЛ с «Бернли» (1:2). После финального свистка Покеттино вышел на поле и начал спорить с арбитром Майком Дином.

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«Что было на поле, там и осталось. Мы допустили несколько ошибок и пропустили два гола. Нечего сказать. Поздравляю «Бернли». Мы не заслужили этого поражения, но это футбол.

Нужно понимать, что это была важная для наc игра. Если вы хотите претендовать на что-то, то вам нужны три очка.

Это эмоции. Иногда мы находим отговорки, чтобы оправдать поражение. Мое поведение не нормально. Может, это потому, что без трех очков сложно претендовать на что-то», – сказал Покеттино.

«Тоттенхэм» занимает третью строчку в таблице с 60 очками.