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    Покеттино: «Мое поведение после матча с «Бернли» не нормально»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал свое поведение после окончания матча 27-го тура АПЛ с «Бернли» (1:2). После финального свистка Покеттино вышел на поле и начал спорить с арбитром Майком Дином.

    Фото – Reuters

    «Что было на поле, там и осталось. Мы допустили несколько ошибок и пропустили два гола. Нечего сказать. Поздравляю «Бернли». Мы не заслужили этого поражения, но это футбол.

    Нужно понимать, что это была важная для наc игра. Если вы хотите претендовать на что-то, то вам нужны три очка.

    Это эмоции. Иногда мы находим отговорки, чтобы оправдать поражение. Мое поведение не нормально. Может, это потому, что без трех очков сложно претендовать на что-то», – сказал Покеттино.

    «Тоттенхэм» занимает третью строчку в таблице с 60 очками.

    Источник: BBC

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    23.02.2019 18:09
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    Комментарии1
    ...
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      Рейтинг: +67330

      portero 23 февраля 2019, 22:00

      три очка давно были уже посчитаны, а тут облом...

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