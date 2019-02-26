Чорич может перейти из «Ромы» в украинское «Динамо». Игроком интересовались ЦСКА и «Локомотив»

Украинское «Динамо» заинтересовано в полузащитнике «Ромы» Анте Чориче. Трансфер может состояться в ближайшее трансферное окно. Сам футболист еще не определился, готов ли он к переезду в УПЛ.

Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны ЦСКА и «Локомотива». Чорич – двукратный чемпион Хорватии.