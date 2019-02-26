Чорич может перейти из «Ромы» в украинское «Динамо». Игроком интересовались ЦСКА и «Локомотив»

Молодой перспективный ,но не более того.
Украинское «Динамо» заинтересовано в полузащитнике «Ромы» Анте Чориче. Трансфер может состояться в ближайшее трансферное окно. Сам футболист еще не определился, готов ли он к переезду в УПЛ.
Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны ЦСКА и «Локомотива». Чорич – двукратный чемпион Хорватии.
- Чорич перешел в «Рому» из загребского «Динамо» весной 2018 года.
- Римляне приобрели игрока за восемь миллионов евро и заключили с ним контракт до июня 2023 года.
- Чорич провел за «Рому» два матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.