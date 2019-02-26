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    Чорич может перейти из «Ромы» в украинское «Динамо». Игроком интересовались ЦСКА и «Локомотив»

    Украинское «Динамо» заинтересовано в полузащитнике «Ромы» Анте Чориче. Трансфер может состояться в ближайшее трансферное окно. Сам футболист еще не определился, готов ли он к переезду в УПЛ.

    Ранее сообщалось об интересе к футболисту со стороны ЦСКА и «Локомотива». Чорич – двукратный чемпион Хорватии.

    • Чорич перешел в «Рому» из загребского «Динамо» весной 2018 года.
    • Римляне приобрели игрока за восемь миллионов евро и заключили с ним контракт до июня 2023 года.
    • Чорич провел за «Рому» два матча во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

    Источник: Calciomercatoweb

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    26.02.2019 23:15
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 февраля 2019, 12:53

      Молодой перспективный ,но не более того.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 27 февраля 2019, 11:37

      Не перейдёт туда.Туда вообще мало кто перейдёт.Всмысле в УПЛ)))

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 февраля 2019, 08:36

      До следующего ближайшего ТО , как до Киева на четвереньках... Он и его агент ещё надцать раз будут думать где продолжить его игровую карьеру, а не полировать лавку в "Роме".

      3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Рубик Докоян 27 февраля 2019, 11:38

      Ну в ЦСКА бы точно расцвел и игровая практика всегда бы была)))

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Татарин за ЦСКА 27 февраля 2019, 15:39

      Я тоже так предполагал, но пока не случилось.

      1
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      Рейтинг: +289

      mango 27 февраля 2019, 02:40

      киевское скорей всего

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > mango 27 февраля 2019, 11:38

      Как ты догадался????

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