Tuttosport: жену Икарди не устроил предложенный «Интером» контракт. Она не разрешит игроку его подписать

Ранее сообщалось, что «Интер» предложил новый контракт своему форварду Мауро Икарди. В ситуацию вмешивается агент и жена игрока Ванда Нара.

Супруга спортсмена не считает предложение миланского клуба удовлетворяющим и призовет мужа от него отказаться, информирует Tuttosport.