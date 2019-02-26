Tuttosport: жену Икарди не устроил предложенный «Интером» контракт. Она не разрешит игроку его подписать

Бой-баба.
Ранее сообщалось, что «Интер» предложил новый контракт своему форварду Мауро Икарди. В ситуацию вмешивается агент и жена игрока Ванда Нара.
Супруга спортсмена не считает предложение миланского клуба удовлетворяющим и призовет мужа от него отказаться, информирует Tuttosport.
- Действующий контракт Икарди с «Интером» истекает в 2021 году.
- 25-летний аргентинец лишился капитанской повязки из-за нехватки лидерских качеств и нежелания повлиять на свою супругу Ванду Нару, которая является его агентом.
- В текущем сезоне Икарди забил 15 голов и сделал три результативные передачи в 28 матчах в составе «Интера».