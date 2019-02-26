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    Tuttosport: жену Икарди не устроил предложенный «Интером» контракт. Она не разрешит игроку его подписать

    Ранее сообщалось, что «Интер» предложил новый контракт своему форварду Мауро Икарди. В ситуацию вмешивается агент и жена игрока Ванда Нара.

    Супруга спортсмена не считает предложение миланского клуба удовлетворяющим и призовет мужа от него отказаться, информирует Tuttosport.

    • Действующий контракт Икарди с «Интером» истекает в 2021 году.
    • 25-летний аргентинец лишился капитанской повязки из-за нехватки лидерских качеств и нежелания повлиять на свою супругу Ванду Нару, которая является его агентом.
    • В текущем сезоне Икарди забил 15 голов и сделал три результативные передачи в 28 матчах в составе «Интера».

    Источник: Tuttosport

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    26.02.2019 22:50
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    Комментарии11
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 27 февраля 2019, 12:47

      Бой-баба.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +600

      Санёк 17 27 февраля 2019, 09:58

      Бабаха на своем репертуаре

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 27 февраля 2019, 09:10

      Я на тебе никогда не женюсь
      Я лучше съем перед ЗАГСом свой паспорт

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo > SIRIUS 2002 27 февраля 2019, 12:48

      укупник придумал эпиграф семейной жизни икарди ))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 27 февраля 2019, 07:26

      Каждый выбирает свой путь по жизни и только бог его рассудит!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 27 февраля 2019, 07:16

      Каблук..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 27 февраля 2019, 06:23

      беда , когда жена и глава семьи,и босс на работе

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 27 февраля 2019, 06:11

      Тряпка

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +254

      fabio_c 27 февраля 2019, 00:51

      К - каблук)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +704

      SanInstructor 26 февраля 2019, 23:18

      Баба агент - горе в семье

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 февраля 2019, 23:00

      Икарди под колпаком и каблуком у жены. Она поставит крест на его дальнейшей футбольной карьере своими выходками и заявлениями.

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