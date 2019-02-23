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    «Интер» предложил Икарди новый контракт с зарплатой 6,5 миллиона

    «Интер» рассчитывает сохранить форварда Мауро Икарди. Издание Corriere dello Sport осведомлено, что клуб предложил футболисту новый контракт. Он предусматривает зарплату 6,5 миллиона евро в год.

    Срок соглашения – четыре года. Ранее сообщалось, что аргентинец уже договорился о трансфере в мадридский «Реал».

    • Действующий контракт Икарди с «Интером» истекает в 2021 году.
    • 25-летний аргентинец лишился капитанской повязки из-за нехватки лидерских качеств и нежелания повлиять на свою супругу Ванду Нару, которая является его агентом.
    • В текущем сезоне Икарди забил 15 голов и сделал три результативные передачи в 28 матчах в составе «Интера».

    Источник: Corriere dello Sport

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    23.02.2019 12:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 февраля 2019, 16:43

      Игрок настроения и с такими лучше расставаться.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka 23 февраля 2019, 14:39

      за 4 года больше 25 лямов, дык кто же откажется,только жадный захочет больше...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 февраля 2019, 12:42

      Посмотрим чем всё это закончится. Но с таким агентом у Мауро одни проблемы.

      2
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