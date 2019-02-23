«Интер» предложил Икарди новый контракт с зарплатой 6,5 миллиона

«Интер» рассчитывает сохранить форварда Мауро Икарди. Издание Corriere dello Sport осведомлено, что клуб предложил футболисту новый контракт. Он предусматривает зарплату 6,5 миллиона евро в год.

Срок соглашения – четыре года. Ранее сообщалось, что аргентинец уже договорился о трансфере в мадридский «Реал».