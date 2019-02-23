«Интер» предложил Икарди новый контракт с зарплатой 6,5 миллиона

Игрок настроения и с такими лучше расставаться.
«Интер» рассчитывает сохранить форварда Мауро Икарди. Издание Corriere dello Sport осведомлено, что клуб предложил футболисту новый контракт. Он предусматривает зарплату 6,5 миллиона евро в год.
Срок соглашения – четыре года. Ранее сообщалось, что аргентинец уже договорился о трансфере в мадридский «Реал».
- Действующий контракт Икарди с «Интером» истекает в 2021 году.
- 25-летний аргентинец лишился капитанской повязки из-за нехватки лидерских качеств и нежелания повлиять на свою супругу Ванду Нару, которая является его агентом.
- В текущем сезоне Икарди забил 15 голов и сделал три результативные передачи в 28 матчах в составе «Интера».