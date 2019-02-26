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    Певица Буланова отсудила у Радимова алименты. Тренера обязали отдавать четверть месячного дохода

    Ранее сообщалось, что певица Татьяна Буланова через суд потребовала алименты у главного тренера «Зенита-2» Владислава Радимова. Инстанция удовлетворила обращение артистки.

    «Суд решил взыскать с Владислава Радимова в пользу Татьяны Булановой алименты на содержание его сына 2007 года рождения в размере одной четвертой части всех видов заработка и иного дохода ежемесячно», – сказали в пресс-службе суда Санкт-Петербурга.

    • Ранее Буланова утверждала, что деньги от Радимова ей не нужны.
    • Стороны расторгли брак в 2016 году (он существовал с 2005 года).
    • «Зенит-2» в ФНЛ идет последним.

    Источник: «Р-Спорт»

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    26.02.2019 20:58
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +265

      releboy 21 апреля 2019, 15:59

      Это сплетушка. Буланова утверждает, что это неправда.

      0
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 20 марта 2019, 19:44

      А в чем вопрос?
      Есть закон по которому ВСЕ разведенные отцы платят алименты, на одного ребенка алименты составляют 25%. На двух 33% на трех и более 50% всего дохода!

      1
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      Рейтинг: +54692

      MaxRnD 10 марта 2019, 09:52

      А чё доходы от пения ртом у неё уже не те ?

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 2 марта 2019, 09:26

      а сколько же Аршавин будет отдавать своим детишкам у него их четверо а ведь Барановская и сама сейчас наверняка зарабатывает по больше Аршавина

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Garrincha58 3 марта 2019, 16:11

      Только 50% дохода...

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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 27 февраля 2019, 08:21

      Суд решил))))))))) Ну прям офигенный был процесс. )))) Бормбандир не смеши людей. Это все равно, что рассказывать о приготовлении яичницы шеф поваром.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 27 февраля 2019, 00:52

      Лярвам и стервам везде у нас дорога.

      2
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      Рейтинг: +22

      Igreks 26 февраля 2019, 23:02

      Молодчинка Танюша))))
      так ему, єтому недоотцу

      0
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      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 26 февраля 2019, 22:36

      Новости футбольные уже кончились?

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      Рейтинг: +28517

      JTherry > ALEX ML 26 февраля 2019, 23:11

      самая "футбольная новость", сегодня Ребров в интервью сказал, что футболисты после окончания карьеры больше всего боятся развода, потери работы, необдуманных инвестиций... Радимов, как Кержаков, Аршавин, Дзагоев и Глушаков, "попали" в разборки с разводом, скоро туда же угодит и Новосельцев...

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      Рейтинг: +503

      xapaycm 26 февраля 2019, 22:18

      Очень важное замечание в конце статьи (Зенит идёт в ФНЛ последним). Радимов алименты из кассы клуба платит?

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > xapaycm 26 февраля 2019, 23:10

      Типа он тренер этой, даже командой назвать вот не могу...

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 февраля 2019, 21:06

      Ей может и не нужны, а для сына это будут необходимые деньги и стартовый капитал во взрослую жизнь со временем.

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