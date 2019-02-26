Певица Буланова отсудила у Радимова алименты. Тренера обязали отдавать четверть месячного дохода

Это сплетушка. Буланова утверждает, что это неправда.
Ранее сообщалось, что певица Татьяна Буланова через суд потребовала алименты у главного тренера «Зенита-2» Владислава Радимова. Инстанция удовлетворила обращение артистки.
«Суд решил взыскать с Владислава Радимова в пользу Татьяны Булановой алименты на содержание его сына 2007 года рождения в размере одной четвертой части всех видов заработка и иного дохода ежемесячно», – сказали в пресс-службе суда Санкт-Петербурга.
- Ранее Буланова утверждала, что деньги от Радимова ей не нужны.
- Стороны расторгли брак в 2016 году (он существовал с 2005 года).
- «Зенит-2» в ФНЛ идет последним.