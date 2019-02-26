Певица Буланова через суд потребовала от Радимова алименты. Ранее она говорила, что в деньгах от экс-мужа не нуждается

Погорячилась вначале на эмоциях. А вообще-то отец должен помогать детям до окончания своей жизни и деньгами и советом , иначе он чудак на букву м.
Певица Татьяна Буланова подала в суд на бывшего мужа – главного тренера «Зенита-2» Владислава Радимова. Артистка намерена взыскать со специалиста алименты.
Приставы уже возбудили исполнительное производство. Речь идет о необходимости платить алименты на содержание сына 2007 года рождения.
- Ранее Буланова утверждала, что деньги от Радимова ей не нужны.
- Стороны расторгли брак в 2016 году (он существовал с 2005 года).
- «Зенит-2» в ФНЛ идет последним.