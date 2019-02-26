Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Певица Буланова через суд потребовала от Радимова алименты. Ранее она говорила, что в деньгах от экс-мужа не нуждается

    Певица Татьяна Буланова подала в суд на бывшего мужа – главного тренера «Зенита-2» Владислава Радимова. Артистка намерена взыскать со специалиста алименты.

    Приставы уже возбудили исполнительное производство. Речь идет о необходимости платить алименты на содержание сына 2007 года рождения.

    • Ранее Буланова утверждала, что деньги от Радимова ей не нужны.
    • Стороны расторгли брак в 2016 году (он существовал с 2005 года).
    • «Зенит-2» в ФНЛ идет последним.

    Источник: «Фонтанка»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.02.2019 00:15
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 26 февраля 2019, 13:37

      Погорячилась вначале на эмоциях. А вообще-то отец должен помогать детям до окончания своей жизни и деньгами и советом , иначе он чудак на букву м.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      ДВС 26 февраля 2019, 12:30

      У меня с моим братом была похожая история. Когда он развёлся, то его бывшая тоже сначала гордо отказывалась, что ей "его подачки" не нужны на дочь. Однако брательник всё ж делал денежные переводы. Через 4 года она подала на него взыскание на алименты за все годы. Брат совершенно случайно нашёл все квитанции на переводы и тем избавил себя от повторного взысканий за прошедшее время. Может кому этот рассказ пригодится в будущем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 26 февраля 2019, 11:45

      Я считаю, что какие бы не были ненавистные жены, настоящие отцы обязаны вырастить своих детей, как минимум! А у наших футболистов, видимо в порядке вещей не платить законные алименты, при том, что у них зарплата не 13000 тысяч рублей! И будь ты Радимов или Глушаков, не важно, не любить и не помогать своим родным детям из за неурядиц в семье, я считаю это очень низко и подло! И такие мелочные людишки заслуживают только ненависть и презрение!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 февраля 2019, 11:36

      Не повезло Владику.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1276

      Миша13 26 февраля 2019, 09:49

      Впереди старость и пенсия(до которой ещё дожить надо)..так что ничего личного..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 26 февраля 2019, 09:14

      Вск обыденно просто-узнала о зарплате бывшего и сравнила с той помощью, которую наверняка получала от бывшего- в итоге сравнение вышло в пользу алиментов!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5464

      SPACE TRUCKIN 26 февраля 2019, 08:45

      вот и старушки взяли эстафету молодых ээээ....светских львиц...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4624

      la verdad 26 февраля 2019, 01:32

      Просто она думала: «Сейчас на пенсию выйду и заживу....», а тут пенсионный возраст подняли :(

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 февраля 2019, 00:23

      Нашествие стерв кто-нибудь когда нибудь остановит?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +22

      Igreks > prezent2017 26 февраля 2019, 12:10

      Это не отец - это моральный ублюдок
      Настоящий отец всегда будет помогать своим детям.....Аршавины, Кержаковы, этот белобрысый из спартака, Глушмаков вроде....
      хотя пресса есть пресса ( жёлтая )

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11