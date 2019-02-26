Певица Буланова через суд потребовала от Радимова алименты. Ранее она говорила, что в деньгах от экс-мужа не нуждается

Певица Татьяна Буланова подала в суд на бывшего мужа – главного тренера «Зенита-2» Владислава Радимова. Артистка намерена взыскать со специалиста алименты.

Приставы уже возбудили исполнительное производство. Речь идет о необходимости платить алименты на содержание сына 2007 года рождения.