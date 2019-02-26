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    Наставник Аллегри: «В прошлом году Макс отказал «Челси», «Арсеналу», «МЮ» и «Реалу», так как хотел выиграть ЛЧ с «Ювентусом»

    Наставник главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри Джованни Галеоне считает, что специалисту стоит сменить клуб после окончания сезона.

    «Несколько лет назад я уже сказал ему, чтобы он ехал в АПЛ. Я не думаю, что он может перейти в какой-нибудь еще клуб в Италии. Думаю, если не учитывать Лигу чемпионов, то его приключение в «Ювентусе» закончилось.

    В прошлом году он мог возглавить «Челси», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» или «Реал», но он отказался, потому что хотел выиграть Лигу чемпионов с «Ювентусом».

    Макс должен верить в то, что ему удастся отыграться в ответной встрече с «Атлетико». Если он справится с этим, он заставит задуматься тех, кто постоянно его критикует. Нельзя подвергать критике тренера, который выиграл с «Ювентусом» 10 трофеев», – сказал Галеоне.

    Туринцы в первом матче с «Атлетико» на выезде проиграли со счетом 0:2.

    Источник: Daily Mail

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    26.02.2019 17:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 27 февраля 2019, 09:03

      Атлетико умеет играть от обороны и сушить игру, думаю в этом противостоянии все ясно

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