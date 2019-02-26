Манчини: «Возможно, Роналду не делает в ЛЧ того, что раньше, но он всегда добивался важных вещей»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини считает, что «Ювентусу» будет нелегко выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов.

В первом матче 1/8 финала ЛЧ туринцы в гостях уступили «Атлетико» со счетом 0:2.

«Ювентус» – «Атлетико»? Туринцы знают, что это будет трудная игра. Нет никакой волшебной формулы для отыгрыша, но «Ювентус» – опытная команда. В прошлом сезоне им удалось отыграться со счета 0:3 на своем поле в матчах с «Реалом».

Возможно, Роналду не делает в Лиге чемпионов того, что делал в прошлом, но он всегда добивался важных вещей.

Он хорошо выступает в Серии А. Чемпионат в Италии такой же сложный, как и в Англии, и немного менее сложный, чем испанский. Но, как по мне, он проводит хороший сезон», – сказал Манчини.