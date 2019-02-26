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    «Ахмат» готов предоставить свой стадион для проведения матча «Арсенал» – ЦСКА

    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что клуб готов помочь с проведением матча 18-го тура РПЛ между «Арсеналом» и ЦСКА.

    Встреча состоится в субботу, 2 марта. Ранее сообщалось, что игру могут перенести из Тулы в другой город в связи с неудовлетворительным качеством поля. Грозненцы готовы предоставить свой стадион.

    «У «Ахмата» дружественные отношения не только с «Арсеналом». Мы всегда готовы предоставить поле, помочь им. Мы общались с Тулой и раньше, они спрашивали, готовы ли мы помочь. Мы ответили согласием.

    Возможно, «Арсенал» и ЦСКА сыграют в Грозном. Конкретно этот матч мы обсуждали. Поэтому, если будет такая необходимость, мы пойдeм навстречу», – сказал Айдамиров.

    Вчера стало известно, что окончательное решение о проведении в Туле или переносе матча «Арсенал» – ЦСКА будет принято сегодня, 26 февраля.

    Источник: «Чемпионат»

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    26.02.2019 12:59
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 февраля 2019, 17:43

      С нашими погодными условиями и таким футбольным календарём это будет происходить нередко.

      2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 февраля 2019, 17:28

      Целых три южных стадиона будут свободны в этом туре. Выбор богатый.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +441

      PFC CSKA MOSCOW 26 февраля 2019, 16:34

      К теплу в Краснодар, или Ростов - было бы идеально

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 26 февраля 2019, 16:02

      Ну я думаю не плохой вариант.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 26 февраля 2019, 14:33

      Решение о переносе матча по регламенту должно быть вынесено за
      9 дней до его начала, а не за 4-е дня и то, решения на 26-е пока нет, а
      игра планируется на 2-е марта. Нужно переносить матч на другой день.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +562

      Elisey13 26 февраля 2019, 13:04

      Туле лучше рядом играть свой домашний матч, Москва намного выгоднее по бюджету, на автобусе доехать туда и обратно за 3-5 т.р.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI > Elisey13 26 февраля 2019, 13:22

      Только матч уже получится не домашний

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Elisey13 26 февраля 2019, 14:26

      Где в Москве? Все стадионы не готовы в первый день весны
      отдавать свой стадион другим клубам на уничтожение поля.

      3
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      Рейтинг: +562

      Elisey13 > все_будет_AUDI 26 февраля 2019, 15:02

      Если своё поле не готово, то уже игра будет перенесена на резервное поле и уже не у себя дома.

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      Рейтинг: +562

      Elisey13 > vladimir-7 26 февраля 2019, 15:03

      В Химки, МО.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Elisey13 26 февраля 2019, 15:42

      А там снега нет и луж тоже, жара стоит.

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      Рейтинг: +562

      Elisey13 > vladimir-7 26 февраля 2019, 19:33

      Посмотришь на поля 2 и 3 марта будут игры на Московских стадионах. )))

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