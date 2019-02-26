«Ахмат» готов предоставить свой стадион для проведения матча «Арсенал» – ЦСКА

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров заявил, что клуб готов помочь с проведением матча 18-го тура РПЛ между «Арсеналом» и ЦСКА.

Встреча состоится в субботу, 2 марта. Ранее сообщалось, что игру могут перенести из Тулы в другой город в связи с неудовлетворительным качеством поля. Грозненцы готовы предоставить свой стадион.

«У «Ахмата» дружественные отношения не только с «Арсеналом». Мы всегда готовы предоставить поле, помочь им. Мы общались с Тулой и раньше, они спрашивали, готовы ли мы помочь. Мы ответили согласием.

Возможно, «Арсенал» и ЦСКА сыграют в Грозном. Конкретно этот матч мы обсуждали. Поэтому, если будет такая необходимость, мы пойдeм навстречу», – сказал Айдамиров.

Вчера стало известно, что окончательное решение о проведении в Туле или переносе матча «Арсенал» – ЦСКА будет принято сегодня, 26 февраля.