Решение о переносе игры «Арсенал» – ЦСКА из Тулы будет принято во вторник

Во вторник, 26 февраля, расширенная комиссия РФС и РПЛ по допуску футбольных полей примет решение относительно проведения в Туле матча 18-го тура между местным «Арсеналом» и ЦСКА.

Ранее в РПЛ заявили, что игра, вероятно, будет перенесена в другой город из-за непригодного состояния газона на арене «Арсенал».

«26 февраля готовность газона центрального стадиона «Арсенал» к матчу с ЦСКА проверит расширенная комиссия РФС и РПЛ по допуску футбольных полей.

ПФК «Арсенал» находится в тесном контакте с руководством российской Премьер-лиги и ПФК ЦСКА. По итогам работы комиссии будет принято окончательное решение о месте проведения матча 18-го тура Чемпионата России «Арсенал» – ЦСКА», – говорится в заявлении «Арсенала».

Встреча запланирована на 2 марта на 14:00 по московскому времени.