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    Решение о переносе игры «Арсенал» – ЦСКА из Тулы будет принято во вторник

    Во вторник, 26 февраля, расширенная комиссия РФС и РПЛ по допуску футбольных полей примет решение относительно проведения в Туле матча 18-го тура между местным «Арсеналом» и ЦСКА.

    Ранее в РПЛ заявили, что игра, вероятно, будет перенесена в другой город из-за непригодного состояния газона на арене «Арсенал».

    «26 февраля готовность газона центрального стадиона «Арсенал» к матчу с ЦСКА проверит расширенная комиссия РФС и РПЛ по допуску футбольных полей.

    ПФК «Арсенал» находится в тесном контакте с руководством российской Премьер-лиги и ПФК ЦСКА. По итогам работы комиссии будет принято окончательное решение о месте проведения матча 18-го тура Чемпионата России «Арсенал» – ЦСКА», – говорится в заявлении «Арсенала».

    Встреча запланирована на 2 марта на 14:00 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт тульского «Арсенала»

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    25.02.2019 16:59
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    Комментарии17
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    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 26 февраля 2019, 11:17

      Уже и вторник скоро кончится, а тугодум-комиссия РФС и РПЛ никак не разродится.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 26 февраля 2019, 08:51

      Почитал комментарии и понял-Гинера все тут любят)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > Татарин за ЦСКА 26 февраля 2019, 11:20

      Завидуют, понимают, что Е.Гинер умница и мечтают такого
      иметь у себя в клубе.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > vladimir-7 26 февраля 2019, 12:24

      Ну тут и не поспоришь)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 26 февраля 2019, 07:35

      Пусть фото и видео поля покажут...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > пряник929 26 февраля 2019, 08:49

      Жди.Мы все хотим увидеть фото)))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > пряник929 26 февраля 2019, 11:22

      Ну, да, только снег уберут, а болото на фото не видно.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > vladimir-7 26 февраля 2019, 12:24

      Да весной практически везде болото)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 февраля 2019, 20:32

      Вопрос только куда перенесут?

      5
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > zigbert 26 февраля 2019, 08:52

      ...или на когда?

      1
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      Рейтинг: +67330

      portero 25 февраля 2019, 20:09

      то есть всем уже ясно, что оно будет принято

      7
      Ответить
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 25 февраля 2019, 17:34

      Как Женька решит,так и будет! Он даже на Газпром,перед которым пасуют страны и континенты,клал неоднократно. Монстр,что скажешь!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > Агасфер 25 февраля 2019, 20:10

      они уже решение приняли , доведут просто до Арсенала

      8
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 февраля 2019, 17:29

      Начнутся сейчас газоновые игры...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +748

      99-й 25 февраля 2019, 17:13

      Это Гинер все купил...

      1
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      Рейтинг: +2386

      shurik45 > 99-й 25 февраля 2019, 17:23

      Что он купил? Хреновый газон в Туле?))

      6
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер > 99-й 25 февраля 2019, 17:36

      Поле "Авангард " пропил-
      это Гинер всё купил;
      матч на "Химки" перенёс-
      это Гинер, в чём вопрос???

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