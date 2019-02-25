Глава ВОБ Шпрыгин: «В «Динамо» действительно есть противостояние Хохлова и Широкова»

Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин побывал на сборе «Динамо» в Турции. Функционер уверяет, что внутри руководства москвичей есть недопонимание.

«Я могу сказать, что противостояние главного тренера Дмитрия Хохлова и спортивного директора Романа Широкова действительно есть. Я разговаривал с тренером, но не буду выносить конфиденциальную информацию», – сказал Шпрыгин.