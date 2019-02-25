Глава ВОБ Шпрыгин: «В «Динамо» действительно есть противостояние Хохлова и Широкова»

Правильно, тренеришка так себе. С таким составом и волочиться в хвосте...
Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин побывал на сборе «Динамо» в Турции. Функционер уверяет, что внутри руководства москвичей есть недопонимание.
«Я могу сказать, что противостояние главного тренера Дмитрия Хохлова и спортивного директора Романа Широкова действительно есть. Я разговаривал с тренером, но не буду выносить конфиденциальную информацию», – сказал Шпрыгин.
- «Динамо» в РПЛ идет 12-м.
- 3 марта москвичи в рамках турнира сыграют с «Уфой».
- 10 марта динамовцы откроют новый домашний стадион встречей со «Спартаком».