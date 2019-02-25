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    Глава ВОБ Шпрыгин: «В «Динамо» действительно есть противостояние Хохлова и Широкова»

    Глава Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин побывал на сборе «Динамо» в Турции. Функционер уверяет, что внутри руководства москвичей есть недопонимание.

    «Я могу сказать, что противостояние главного тренера Дмитрия Хохлова и спортивного директора Романа Широкова действительно есть. Я разговаривал с тренером, но не буду выносить конфиденциальную информацию», – сказал Шпрыгин.

    • «Динамо» в РПЛ идет 12-м.
    • 3 марта москвичи в рамках турнира сыграют с «Уфой».
    • 10 марта динамовцы откроют новый домашний стадион встречей со «Спартаком».

    Источник: YouTube-канал «Спорт-Экспресс»

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    25.02.2019 22:14
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 февраля 2019, 12:00

      Правильно, тренеришка так себе. С таким составом и волочиться в хвосте...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1016

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 26 февраля 2019, 11:43

      Шпрыгина еще не посадили?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 26 февраля 2019, 12:00

      Вместо Кокорина, неплохо бы.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +821

      diktatop > prezent2017 26 февраля 2019, 12:06

      вместе

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 февраля 2019, 11:01

      Не понимаю ,зачем Динамо взяло этого интригана?

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 26 февраля 2019, 09:14

      Где Р.Широков появляется там и происходят недопонимания или
      конфликты, а до руководства Динамо это ни как не дойдет.

      1
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      Рейтинг: +68

      LERDAV. 26 февраля 2019, 01:18

      LERDAV.Широков это недразумение в руководстве, руководить необходимо иметь талант в обшении с подчиненными,чего нет у Широкова не всякиЙ игрок может быть тренером и быть ХОРОШИМ ДИРЕКТОРОМ ЭТО ТОЖЕ НЕ ВСЯКИЙ МОЖЕТ. СКОЛЬКО ОН МЕСТ ПОМЕНЯЛ ПОСЛЕ ЗЕНИТА НА РАЗНЫХ ЭПОСТАСЯХ?

      2
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 25 февраля 2019, 23:31

      Когда же у владельцев клуба заработают мозги, давно уже пора убрать этого негодяя Широкова.

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