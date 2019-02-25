Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Слуцкий: «Все ведущие российские футболисты хотят уехать. Все стремятся попасть в Европу»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий не согласен, что российские игроки не хотят покидать чемпионат России. Специалист работает в Голландии с прошлого года.

    «Это миф, что наши игроки боятся уезжать за рубеж. Назови мне такого человека, который не уехал из нашего чемпионата, а на руках имел предложение?

    Сколько я общался с игроками… Я знаком со всеми ведущими российскими футболистами. Все хотят уехать. Это абсолютная неправда. Все стремятся попасть в Европу», – уверяет тренер.

    • Ранее Слуцкий тренировал ЦСКА и сборную России.
    • Главное достижение в карьере тренера – победы в чемпионате России с ЦСКА.
    • «Витесс» в чемпионате Голландии идет пятым.

    Источник: YouTube-канал «КраСава»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.02.2019 21:48
    Рекомендуем
    Комментарии15
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 26 февраля 2019, 09:34

      Стремление уехать наверное и есть,только вот кому они там нужны-слабо-техничные,ни стандартов,ни угловых качественно не исполняют,физподготовка только месяцев через три на уровень приходит да и то не всегда? Как впрочем и наших тренеров,которые не могут научить игроков упомянутому выше качествам!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +351

      Константинн 26 февраля 2019, 09:12

      Может он имел ввиду Березуцких?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 26 февраля 2019, 07:50

      Леня забыл про Федю Смолова. Того же звали в Европу, а он решил повременить. Так что не надо ля-ля, Леня, следи больше за Российским футболом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +986

      Mirak92 26 февраля 2019, 03:32

      Да что так на Леньку то агро ?бомбардир все из контескста рвет чмошный ,сайт становиться!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 февраля 2019, 00:28

      Ехать, чтобы бутылки собирать в литовских клупёшках?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28517

      JTherry 25 февраля 2019, 23:52

      "Это миф, что наши игроки боятся уезжать за рубеж"...
      ...это не миф, это горькая правда, кто же уедет от такой кормушки? на словах то все - герои, готовы с Месси в одной команде попылить, а на деле - не готовы соответствовать...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -18

      noviudyashumov 25 февраля 2019, 22:47

      Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, да и стоит копейки, вoт тот блoг там все подpобнo описано---- http://gg.gg/presblog

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > noviudyashumov 25 февраля 2019, 23:21

      с хера ты думаешь что на этом сайте сидят полные дауны?Тебе лучше на сайтах яже мать-атэц этот развод пихать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 25 февраля 2019, 22:45

      Лёня бред несёт. В Европе пахать надо, чтобы пробиться в основу (потому что там есть конкуренция), а в России можно даже и не стараться, ведь тебя всё равно выпустят на поле, потому что у тебя есть российский паспорт (спасибо лимиту).
      "Назови мне такого человека, который не уехал из нашего чемпионата, а на руках имел предложение?" Да пожалуйста: Кокорин, Смолов, Дзюба. Сколько слухов было о предложениях из европейских клубов и неужели ни один не подтвердился?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 февраля 2019, 22:26

      На словах они все хотят в Европу, в сильный клуб и чемпионат. Только их финансовые запросы не соответствуют их футбольному мастерству.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit 25 февраля 2019, 22:23

      только вот кому они нахер там нужны с такими запросами в бабло(я про топовых наших игроков)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka > 3a zenit 25 февраля 2019, 23:11

      извиняюсь,я не понял...вы про топовых(а есть ли вааще такие) или про бездельно-жоповых наших игроков пишите???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4350

      3a zenit > koli4ka 25 февраля 2019, 23:17

      про лучших из нашей деревни

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11