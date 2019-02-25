Слуцкий: «Все ведущие российские футболисты хотят уехать. Все стремятся попасть в Европу»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий не согласен, что российские игроки не хотят покидать чемпионат России. Специалист работает в Голландии с прошлого года.

«Это миф, что наши игроки боятся уезжать за рубеж. Назови мне такого человека, который не уехал из нашего чемпионата, а на руках имел предложение?

Сколько я общался с игроками… Я знаком со всеми ведущими российскими футболистами. Все хотят уехать. Это абсолютная неправда. Все стремятся попасть в Европу», – уверяет тренер.