УЕФА открыл дело в отношении Симеоне. После игры с «Ювентусом» тренер приложил руки к паху

Ранее сообщалось, что главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне может получить дисквалификацию за жест после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (2:0). Аргентинец обхватил паховую область.

УЕФА открыл дисциплинарное производство в отношении тренера. Дисквалификация за такое нарушение должна составить один матч.