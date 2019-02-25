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    УЕФА открыл дело в отношении Симеоне. После игры с «Ювентусом» тренер приложил руки к паху

    Ранее сообщалось, что главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне может получить дисквалификацию за жест после первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» (2:0). Аргентинец обхватил паховую область.

    УЕФА открыл дисциплинарное производство в отношении тренера. Дисквалификация за такое нарушение должна составить один матч.

    • В прошлом сезоне Лиги Европы Симеоне был дисквалифицирован на четыре матча за нецензурную брань в адрес судьи.
    • Ответный матч с «Ювентусом» состоится в марте.
    • Мадридцы идут в Примере вторыми.

    Источник: УЕФА

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    25.02.2019 21:30
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +143

      kepим 26 февраля 2019, 22:03

      Сосите большой и толстый

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24277

      DOCTOR PENALTY 26 февраля 2019, 15:59

      Железные яйца Диего вошли в историю!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 26 февраля 2019, 15:03

      Там же у него сердце!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 февраля 2019, 11:07

      Свою радость проявлять надо ,но не таким образом.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 25 февраля 2019, 23:29

      Симеоне не может без дисквы ну никак

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 25 февраля 2019, 23:14

      А че он должен был опу показать???Опять геи недовольны???Ну показал и показал!!!

      1
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      Рейтинг: +4454

      Snek 25 февраля 2019, 22:57

      А что такого то? Кого он и чем оскорбил? Бред уже какой-то.

      3
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Snek 25 февраля 2019, 23:32

      это значит otsosite у меня, я победил.
      я не осуждаю, но у нас тут не школьные разборки, это реально дисква на пару матчей должна быть или штраф

      3
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      Рейтинг: +4454

      Snek > Cules2013 26 февраля 2019, 00:39

      Это футбол - это эмоции, здесь по-другому никак.
      Албанцы на ЧМе своих орлов показывали, им нифига, а Симеоне за простецкую мелочь дискву. Ох уж эти поступательные решения футбольных чиновников, самых честных и неподкупных.

      0
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      Рейтинг: +182

      Dosya85 > Snek 26 февраля 2019, 03:05

      А что орлы что то неприличное символизируют?

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Dosya85 26 февраля 2019, 07:58

      Это политическая акция, поддержка мусульманской позиции на Балканах (а именно Косово - их флаг с орлом, а Джака и Шакири косовары, хоть и официально играют за Швейцарию) в матче против православных сербов. Мало, что это разжигание межнациональной вражды на ЧМ, когда весь мир это видит, так это ещё и противоречит одному из главных постулатов ФИФА "футбол вне политики".

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Snek 26 февраля 2019, 08:00

      Что значит нифига? Шакири и Джака получил штраф ок. 10 тыс. долларов каждый. Разумное решение. Ибо дисква - это было бы уже слишком.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Snek 26 февраля 2019, 08:08

      повторюсь, я не осуждаю Симеоне, тем более, что все мы знаем, что это за человек, но это 100% оскорбление, это тоже самое что показать фак.

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      Рейтинг: +4454

      Snek > Cules2013 26 февраля 2019, 10:39

      В случае с Шакири и Джака не оскорбление? Ещё какое, к тому же не относящиеся никак к футболу, политически мотивированные. В случае с Симеоне в сравнении с ними вообще баловство.

      1
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      Рейтинг: +1775

      VGreen > Snek 26 февраля 2019, 16:04

      мм, а какое оскорбление, кого, как?
      Политический подтекст - да, безусловно. Но никакого оскорбления как такогого в этом нет.

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      Рейтинг: +4454

      Snek > VGreen 26 февраля 2019, 16:21

      Ок, что мне будет если я буду ходить по центру Лондона с флагом России и кричать" "КрымНаш". Безусловно меня накажут за разжигание политической вражды или нет? Или тут главное нюанс, что оскорбление по политическим и расовым категориям, что в официозе значится "разжигание вражды", не является личностным оскорблением и значит уже не то? Конечно, не то, в первом случае у нас оскорбление группы лиц или целого этноса, во втором случае оскорбление одного человека.
      Получается для УЕФА/ФИФА, оскорбить сербов, целый этнос - это штраф 10 к, а оскорбить футболистов Ювентуса - это дисквалификация, не исключено, что ещё и штраф будет. Тут кто-то либо тварь дрожащая, либо я что-то не понимаю.

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      Рейтинг: +1775

      VGreen > Snek 26 февраля 2019, 17:16

      ты вообще всё смешал и приводишь странные сравнения))

      Если ты будешь ходить по центру Лондона с флагом России и кричать "Крымнаш", господа полицейские попросят тебя соблюдать порядок, а местные жители подумают, что за е б л а н. Но уж никто тебя за разжигание полической вражды не будет - выражать свои патриотические чувства нигде не запрещено, пусть даже таким дурацким способом. Но при этом ты же не выступаешь против англичан или Англии.
      Так же как и с показом орла в честь своей Албании при игре с Сербией.

      А поведение Симеоне просто выходит за рамки этики, и дело не в оскорблении футболистов Ювентуса, а в первую очередь - зрителей на стадионе и по ТВ. всё таки там женщины и дети и, согласись, подобный жест нигде и никогда не считается приличным, а уж тем более от публичного человека на крупном мероприятии.

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