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    УЕФА может дисквалифицировать Симеоне на один матч ЛЧ из-за его жеста в игре с «Ювентусом»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне может быть дисквалифицирован на один матч Лиги чемпионов.

    В первой встрече 1/8 финала турнира против «Ювентуса» (0:2) аргентинец отпраздновал второй гол мадридцев неприличным жестом, приложив руки к своему паху.

    УЕФА может открыть дисциплинарное производство на основе отчетов, предоставленных судьей Феликсом Цвайером и делегатом матча.

    В случае отстранения специалист не сможет находиться на скамейке запасных «Атлетико» во время ответной игры с «Ювентусом». После окончания матча с туринцами Симеоне принес извинения за свой поступок, сказав, что это исходило от сердца.

    Источник: Football Italia

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    22.02.2019 16:45
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 22 февраля 2019, 20:24

      лучше не надо дисквалификации, а то потом после ответки и это приплетут к тому что спецом его дисквалифицировали для помощи юве

      0
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      Рейтинг: +3754

      Yev 22 февраля 2019, 19:02

      Да там не жест был, а целый цирковой номер. Конечносам гопник и команду себе подобрал под стать, как ещё этот циплёнок Гризман у него задержался?

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 22 февраля 2019, 19:00

      он что , расовую неприязнь демонстрировал или провоцировал третью мировую... ? буйство эмоций на результат матча... там роналду тоже своими перстами сверкал....

      0
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      Рейтинг: +2141

      diadushka 22 февраля 2019, 18:30

      жаль, что не навсегда дисквалифицируют!

      -2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 22 февраля 2019, 17:50

      Могут дисквалифицировать. Жест неприличный.

      4
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      Рейтинг: +2402

      SarJr 22 февраля 2019, 17:23

      воняет помощью кристине. а самому диего не превыкать пропускать так важнейшие игры

      3
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 22 февраля 2019, 17:08

      Тем самым вытащить роналду дальше?))) ибо без тренера матрасники дно) и их уничтожат в италии)

      0
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 22 февраля 2019, 16:51

      "это исходило от сердца" ага и показывал каким место он будет "любить" Ювентус ))

      2
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