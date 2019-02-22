УЕФА может дисквалифицировать Симеоне на один матч ЛЧ из-за его жеста в игре с «Ювентусом»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне может быть дисквалифицирован на один матч Лиги чемпионов.

В первой встрече 1/8 финала турнира против «Ювентуса» (0:2) аргентинец отпраздновал второй гол мадридцев неприличным жестом, приложив руки к своему паху.

УЕФА может открыть дисциплинарное производство на основе отчетов, предоставленных судьей Феликсом Цвайером и делегатом матча.

В случае отстранения специалист не сможет находиться на скамейке запасных «Атлетико» во время ответной игры с «Ювентусом». После окончания матча с туринцами Симеоне принес извинения за свой поступок, сказав, что это исходило от сердца.