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    Черчесов: «Как-то я зашел в раздевалку, схватил первое, что попалось, и выпил. Только потом понял, что это было пиво»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, что впервые попробовал пиво в Германии, и порассуждал о пользе возобновления продажи этого напитка на российских стадионах.

    С 1993-го по 1995 год специалист выступал за дрезденское «Динамо».

    «Первое пиво я выпил в Германии. Мы победили со счетом 1:0 в 37-градусную жару, сохранили место в Бундеслиге [в 33-м туре чемпионата Германии-1993/94 «Динамо» обыграло «Вердер», что позволило ему гарантировать себе место в Бундеслиге на следующий сезон. Впрочем, по его итогам команда все же вылетела, финишировав последней]. Захожу в раздевалку с жары, первое, что попалось, хватаю и пью. Сначала не понял, что пью. Когда оторвался, понял, что пива выпил.

    Заходя на стадион, человек может выпить чего угодно, не только пива, а потом пьяным сидеть. А можно прийти на стадион, заказать то же самое пиво. Плюсом будет, что это культурно, нормально. Большой плюс, что это в бюджет стадиона и клуба. Можно сделать это в нескольких турах, посмотреть, как это будет выглядеть, а потом внедрить», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.02.2019 17:22
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 1 марта 2019, 21:48

      "Как-то я собирал сборную, схватил первое, что попалось, и выпустил на поле. Только потом понял, что это был Заболотный..."

      0
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      Рейтинг: -18

      noviudyashumov 25 февраля 2019, 22:50

      Народ я нарыл способ как без спорта и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, просто надел и включил. А сейчас его можно купить в 2 раза дешевле чем я покупал, я вот купил еще 3 на подарок. Вот подробно о нем ---- https://spormentblog.blogspot.com

      -2
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 25 февраля 2019, 22:16

      есть ощущение, что на Черчесова работает какая-то промоушен-компания. Наверное, хорошее место слева на сайте всегда за ним )) как что-то устаревает - он снова там )

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 25 февраля 2019, 19:07

      Пью,чувствую -керосин,остановиться не могу-жажда!

      2
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      Рейтинг: +503

      xapaycm > yorgenbarenz 25 февраля 2019, 23:11

      Взрослый был, а всякую дрянь в рот тянул. А если бы там не пиво было, а анализы Гатальского?

      1
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 25 февраля 2019, 18:52

      И как в раздевалке какой либо из команд появилось пиво?Это нормально?!!!

      4
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx 25 февраля 2019, 18:51

      в 33-м туре чемпионата Германии-1993/94 «Динамо» обыграло «Вердер», что позволило ему гарантировать себе место в Бундеслиге на следующий сезон-----Я один чего то не понимаю?При чем здесь Динамо,Вердер и чемпионат Германии?

      2
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      Рейтинг: +526

      Medved2468 > Romio-xxx 25 февраля 2019, 22:20

      "Динамо" г. Дрезден и "Вердер" г. Бремен - клубы из Чемпионата Германии

      0
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      Рейтинг: +1929

      Romio-xxx > Medved2468 26 февраля 2019, 04:00

      Спасибо за инфу!

      0
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 25 февраля 2019, 18:25

      Да со мной это постоянно, захожу в Пятницу домой , хватаю что попало, оказывается на утро это был вискарь

      5
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      Рейтинг: +11242

      alp 25 февраля 2019, 17:43

      а если б это был ацетон местной уборщицы? гон короче...

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 февраля 2019, 17:36

      Блин, как же надоел этот всеобщий одобрямс...

      5
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      Рейтинг: +2420

      zritelx > Рубик Докоян 25 февраля 2019, 18:30

      К сожалению Черчесова понесло, для сборной, рад буду ошибиться, это может плохо кончится.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zritelx 25 февраля 2019, 18:36

      То, что было на домашнем ЧМ уже не повторится. А его распирает от собственной значимости и этого успеха. Клуб должен играть через сутки, борется за чемпионство, чтобы попасть в групповой эта ЛЧ, а это деньги и другие соперники. А ему один день для подготовки сборной. Игроки в клубе играют и готовятся, а в сборной там больше теория и тренировки . Опустят его с небес на землю в отборочных играх ЧЕ.

      2
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      Рейтинг: +2420

      zritelx > Рубик Докоян 25 февраля 2019, 18:44

      Вы правы полностью, не хочу каркать , но боюсь с ним нас к сожалению ждет холодный душ. Буду рад ошибиться.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zritelx 25 февраля 2019, 18:46

      Всё может быть это игра, но его твердолобость и самоуверенность уже раздражает. Холодный душ будет полезен. )))

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      Рейтинг: +19

      Вячеслав_fcsm 25 февраля 2019, 17:35

      Как то я был на концерте рок звёзды!Взял что первое попалось под руку..это были усы..Теперь я Фреди Черчесов

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