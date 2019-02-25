Черчесов: «Как-то я зашел в раздевалку, схватил первое, что попалось, и выпил. Только потом понял, что это было пиво»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о том, что впервые попробовал пиво в Германии, и порассуждал о пользе возобновления продажи этого напитка на российских стадионах.

С 1993-го по 1995 год специалист выступал за дрезденское «Динамо».

«Первое пиво я выпил в Германии. Мы победили со счетом 1:0 в 37-градусную жару, сохранили место в Бундеслиге [в 33-м туре чемпионата Германии-1993/94 «Динамо» обыграло «Вердер», что позволило ему гарантировать себе место в Бундеслиге на следующий сезон. Впрочем, по его итогам команда все же вылетела, финишировав последней]. Захожу в раздевалку с жары, первое, что попалось, хватаю и пью. Сначала не понял, что пью. Когда оторвался, понял, что пива выпил.

Заходя на стадион, человек может выпить чего угодно, не только пива, а потом пьяным сидеть. А можно прийти на стадион, заказать то же самое пиво. Плюсом будет, что это культурно, нормально. Большой плюс, что это в бюджет стадиона и клуба. Можно сделать это в нескольких турах, посмотреть, как это будет выглядеть, а потом внедрить», – сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».