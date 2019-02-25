«Бавария» и «Валенсия» претендуют на Тадича

«Бавария» и «Валенсия» заинтересованы в приобретении полузащитника «Аякса» Душана Тадича, сообщает Estadio Deportivo.

Серб может рассмотреть вариант с уходом из амстердамского клуба, если он не попадет в Лиге чемпионов по итогам сезона.

30-летний футболист перешел в «Аякс» из «Саутгемптона» летом 2018 года за 11,5 миллиона евро.

В этом сезоне он провел за амстердамскую команду 38 матчей, забил 25 голов и сделал 13 результативных передач.

Еще про трансферы – проблему зимнего окна мы обсуждали в недавнем выпуске подкаста. Вот же он:

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