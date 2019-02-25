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    «Бавария» и «Валенсия» претендуют на Тадича

    «Бавария» и «Валенсия» заинтересованы в приобретении полузащитника «Аякса» Душана Тадича, сообщает Estadio Deportivo.

    Серб может рассмотреть вариант с уходом из амстердамского клуба, если он не попадет в Лиге чемпионов по итогам сезона.

    • 30-летний футболист перешел в «Аякс» из «Саутгемптона» летом 2018 года за 11,5 миллиона евро.
    • В этом сезоне он провел за амстердамскую команду 38 матчей, забил 25 голов и сделал 13 результативных передач.

    Еще про трансферы – проблему зимнего окна мы обсуждали в недавнем выпуске подкаста. Вот же он:

    Этот подкаст есть вконтакте, в эпл подкастах и даже на ютубе. Слушайте там, где удобно.

    Источник: Estadio Deportivo

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    25.02.2019 16:34
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    Комментарии9
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      Рейтинг: -18

      noviudyashumov 25 февраля 2019, 22:50

      Мне нeдaвнo на форуме посоветовали попробовать новый инновационный способ подкачать тeлo с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;) Попробуйте! не пожалеете!вот--- https://spormentblog.blogspot.com

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 25 февраля 2019, 21:48

      Не слышал я о заинтересованности Баварии в приобретении Тадича, опять утка

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 февраля 2019, 17:41

      Это в голландском чемпионате он такой забивной ПЗ, а АПЛ таким не был. И в Испании или Германии уже всё в разы упадёт, если его купят. Всё таки ему 30 лет, а не 25

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Рубик Докоян 25 февраля 2019, 18:28

      Вот не надо, в АПЛ был лидером и мотором Саутгемптона. Я вообще крайне удивился, что его отпустили.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Shotlandets86 25 февраля 2019, 19:46

      Ты разницу отличаешь от лидера и мотора команды от результативности и бомбардира ?...

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Рубик Докоян 25 февраля 2019, 20:18

      Разницу то я отличаю, только озвученные термины под собой и подразумевают, в том числе, результативность по системе гол+пас.

      Если тебе так поджигает жопу поправка твоих всегда обтекаемых постов, то что ты забыл на футбольном ресурсе?

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Shotlandets86 25 февраля 2019, 20:20

      Отдыхай сынок о своими знаниями и удивляйся дальше.

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Рубик Докоян 25 февраля 2019, 21:35

      Я то отдыхаю, это у тебя что-то пукан полыхнул, кузьма, с завышенным на пустом месте ЧСВ.)))

      Кстати, открою тебе секрет, а то ты, видимо, не знаешь. В футболе ты не шаришь от слова "совсем" и все вот эти твои посты с целью собрать побольше плюсов за счёт обтекаемости, об этом таки кричат.

      Так что продолжай тешить себя иллюзиями, дедуля.)))

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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 25 февраля 2019, 17:01

      Для полузащитника у него очень сильная реализация)

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