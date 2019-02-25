Мне нeдaвнo на форуме посоветовали попробовать новый инновационный способ подкачать тeлo с пoмощью спeциальногo поясa, я peшил попpобoвать и ужe чepез нeделю увидел рeзультат, а чeрез двe убpал пивной живoт и пpoявился прecc, подкaчaл pуки и cпину. Тeпеpь и жeна захотeла пoпpобoвать, вeдь нe нужнo cидеть на диeтах и ходить в cпоpт зал и цeнa вoпpоca копeeчнaя;) Попробуйте! не пожалеете!вот--- https://spormentblog.blogspot.com
«Бавария» и «Валенсия» заинтересованы в приобретении полузащитника «Аякса» Душана Тадича, сообщает Estadio Deportivo.
Серб может рассмотреть вариант с уходом из амстердамского клуба, если он не попадет в Лиге чемпионов по итогам сезона.
- 30-летний футболист перешел в «Аякс» из «Саутгемптона» летом 2018 года за 11,5 миллиона евро.
- В этом сезоне он провел за амстердамскую команду 38 матчей, забил 25 голов и сделал 13 результативных передач.
Еще про трансферы – проблему зимнего окна мы обсуждали в недавнем выпуске подкаста. Вот же он:
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