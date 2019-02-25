Фьертофт: «Говорят, Абрамович приобрел Пулишича, чтобы привлечь в «Челси» покупателей из США»

Бывший нападающий «Мидлсбро» и «Айнтрахта» Ян Оге Фьертофт считает, что «Челси» приобрел у дортмундской «Боруссии» полузащитника Кристиана Пулишича не только для усиления команды. Норвежец предполагает, что за этим кроется нечто большее.

«Злые языки говорят, что Роман Абрамович приобрел Кристиана Пулишича у «Боруссии», чтобы привлечь в «Челси» покупателей из США.

Пулишич – футбольный любимец Америки», – сказал Фьертофт, работающий ныне экспертом по Бундеслиге.

20-летний футболист присоединится к лондонцам по окончании сезона. Сумма трансфера составила 64 миллиона евро.

Еще про трансферы – проблему зимнего окна мы обсуждали в недавнем выпуске подкаста. Вот же он:

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