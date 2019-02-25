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    Фьертофт: «Говорят, Абрамович приобрел Пулишича, чтобы привлечь в «Челси» покупателей из США»

    Бывший нападающий «Мидлсбро» и «Айнтрахта» Ян Оге Фьертофт считает, что «Челси» приобрел у дортмундской «Боруссии» полузащитника Кристиана Пулишича не только для усиления команды. Норвежец предполагает, что за этим кроется нечто большее.

    «Злые языки говорят, что Роман Абрамович приобрел Кристиана Пулишича у «Боруссии», чтобы привлечь в «Челси» покупателей из США.

    Пулишич – футбольный любимец Америки», – сказал Фьертофт, работающий ныне экспертом по Бундеслиге.

    20-летний футболист присоединится к лондонцам по окончании сезона. Сумма трансфера составила 64 миллиона евро.

    Еще про трансферы – проблему зимнего окна мы обсуждали в недавнем выпуске подкаста. Вот же он:

    Этот подкаст есть вконтакте, в эпл подкастах и даже на ютубе. Слушайте там, где удобно.

    Источник: Tribalfootball

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    25.02.2019 14:35
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 февраля 2019, 16:45

      На Челси найдётся покупатель и не только из США.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 25 февраля 2019, 16:06

      А этот малоизвестный норвежец эксперт по челси и Абрамович?))

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