Фьертофт: «Говорят, Абрамович приобрел Пулишича, чтобы привлечь в «Челси» покупателей из США»

На Челси найдётся покупатель и не только из США.
Бывший нападающий «Мидлсбро» и «Айнтрахта» Ян Оге Фьертофт считает, что «Челси» приобрел у дортмундской «Боруссии» полузащитника Кристиана Пулишича не только для усиления команды. Норвежец предполагает, что за этим кроется нечто большее.
«Злые языки говорят, что Роман Абрамович приобрел Кристиана Пулишича у «Боруссии», чтобы привлечь в «Челси» покупателей из США.
Пулишич – футбольный любимец Америки», – сказал Фьертофт, работающий ныне экспертом по Бундеслиге.
20-летний футболист присоединится к лондонцам по окончании сезона. Сумма трансфера составила 64 миллиона евро.
Еще про трансферы – проблему зимнего окна мы обсуждали в недавнем выпуске подкаста. Вот же он:
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