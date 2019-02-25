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    «Валенсия» и «Милан» интересуются Фалькао

    Нападающий «Монако» Радамель Фалькао может перебраться в Серию А или Примеру.

    Колумбиец привлек интерес «Милана» и «Валенсии», сообщает Don Balon.

    Сам футболист хочет вернуться в Испанию, но миланцы готовы предложить ему более выгодный контракт.

    Монегаски, в свою очередь, заинтересованы в том, чтобы продлить соглашение с 33-летним форвардом.

    • Действующий контракт Фалькао истекает летом 2020 года.
    • В этом сезоне футболист провел за «Монако» 28 матчей, записав на свой счет 10 голов и две результативные передачи.

    Проблемы зимних трансферов мы обсуждали в недавнем выпуске подкаста. Вот же он:

    Этот подкаст есть вконтакте, в эпл подкастах и даже на ютубе. Слушайте там, где удобно.

    Источник: Don Balon

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    25.02.2019 14:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 февраля 2019, 17:36

      Что то мало похоже на истину. Да и источник не надежный.

      1
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      Рейтинг: +369

      rossonero666 25 февраля 2019, 17:28

      Пентек же есть и Кутроне. Надо усиливать полузащиту защиту.

      1
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      Рейтинг: +91

      Ozabot 25 февраля 2019, 14:32

      Зачем он «Милану»? Состав надо омолаживать, а не превращаться в престарелый дом.

      1
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      Рейтинг: +91

      Ozabot > Fetax 26 февраля 2019, 20:34

      Ну, и какой смысл покупать престарелого Фалькао в условиях санкций УЕФА? Даже ради пиара нет смысла покупать, учитывая, что цена за него будет как за Пентека и Пакету вместе взятых и зарплата столько же.

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