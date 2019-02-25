«Валенсия» и «Милан» интересуются Фалькао

Что то мало похоже на истину. Да и источник не надежный.
Нападающий «Монако» Радамель Фалькао может перебраться в Серию А или Примеру.
Колумбиец привлек интерес «Милана» и «Валенсии», сообщает Don Balon.
Сам футболист хочет вернуться в Испанию, но миланцы готовы предложить ему более выгодный контракт.
Монегаски, в свою очередь, заинтересованы в том, чтобы продлить соглашение с 33-летним форвардом.
- Действующий контракт Фалькао истекает летом 2020 года.
- В этом сезоне футболист провел за «Монако» 28 матчей, записав на свой счет 10 голов и две результативные передачи.
Проблемы зимних трансферов мы обсуждали в недавнем выпуске подкаста. Вот же он:
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