«Валенсия» и «Милан» интересуются Фалькао

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао может перебраться в Серию А или Примеру.

Колумбиец привлек интерес «Милана» и «Валенсии», сообщает Don Balon.

Сам футболист хочет вернуться в Испанию, но миланцы готовы предложить ему более выгодный контракт.

Монегаски, в свою очередь, заинтересованы в том, чтобы продлить соглашение с 33-летним форвардом.

Действующий контракт Фалькао истекает летом 2020 года.

В этом сезоне футболист провел за «Монако» 28 матчей, записав на свой счет 10 голов и две результативные передачи.

Проблемы зимних трансферов мы обсуждали в недавнем выпуске подкаста. Вот же он:

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