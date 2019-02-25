Жардим – о матче с «Лионом»: «Это очень важная победа, в нашей игре много положительного»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим подвел итоги матча 26-го тура французской Лиги 1 против «Лиона» (2:0).

«Мы должны были победить. «Монако» находится в ситуации, которая требует от нас брать очки. Это очень важная победа, команда провела качественный матч, в нашей игре много положительного.

Команда играла на очень хорошем уровне, несмотря на большое давление. Во втором тайме мы контролировали ход игры. «Лион» мог забить, но и у нас были опасные моменты. Спортивные результаты всегда разные, но качество игроков остаeтся неизменным. Уже думаем о следующей игре, должны продолжать в том же духе.

Мы сыграли четыре матча из 16 в этом мини-чемпионате, и наша цель – быть в числе лучших команд Франции», – сказал Жардим.