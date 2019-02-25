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    Жардим – о матче с «Лионом»: «Это очень важная победа, в нашей игре много положительного»

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим подвел итоги матча 26-го тура французской Лиги 1 против «Лиона» (2:0).

    «Мы должны были победить. «Монако» находится в ситуации, которая требует от нас брать очки. Это очень важная победа, команда провела качественный матч, в нашей игре много положительного.

    Команда играла на очень хорошем уровне, несмотря на большое давление. Во втором тайме мы контролировали ход игры. «Лион» мог забить, но и у нас были опасные моменты. Спортивные результаты всегда разные, но качество игроков остаeтся неизменным. Уже думаем о следующей игре, должны продолжать в том же духе.

    Мы сыграли четыре матча из 16 в этом мини-чемпионате, и наша цель – быть в числе лучших команд Франции», – сказал Жардим.

    • «Монако» поднялся на 16-е место в турнирной таблице Лиги 1.
    • Монегаски одержали три победы в четырех последних матчах в рамках чемпионата.

    Источник: Официальный сайт «Монако»

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    25.02.2019 07:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 февраля 2019, 14:50

      Победа над сильным соперником говорит о том что Монако постепенно находит свою игру.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 февраля 2019, 09:08

      Уход Маура и приход Сульшера преобразил игру МЮ в лучшую сторону и как итог шикарная серия побед. Возвращения в Монако Жардима и уход Анри тоже сказывается на игре команды и уже положительная динамика в игре и в результатах. Это не 10% успеха команды, как считают отдельные футбольные философы...

      4
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      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Рубик Докоян 25 февраля 2019, 14:24

      Все по делу сказано.

      2
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