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    Клопп – о матче с «МЮ»: «Травма Фирмино была катастрофой для нас»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 27-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:0).

    «Это была странная игра. Мы очень хорошо начали. Травмы повлияли на ритм игры. У нас это произошло с Фирмино, и это было катастрофой.

    «Юнайтед» играл с абсолютно новой линией полузащиты и тремя нападающими. Мы потеряли свой ритм и не могли вернуть его.

    Это была игра без острых моментов, но это была интенсивная игра. В те дни, когда «Юнайтед» можно победить, нужно делать это, а мы этого не делали», – сказал Клопп.

    • В первом тайме четыре игрока покинули поле из-за травм (трое у «МЮ» и один «Ливерпуля»).
    • «МЮ» с 52 очками идет пятым в таблице.
    • «Ливерпуль» с 66 очками идет первым.

    Сульшер – мастер: потерял трех игроков за тайм, но сдержал «Ливерпуль»

    Источник: BBC

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    24.02.2019 19:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 февраля 2019, 21:52

      Очень надежно у МЮ в этом матче сыграл Люк Шоу.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33447

      oyabun 24 февраля 2019, 21:33

      Лукавит Клопп. МЮ гораздо хуже пришлось, сразу 3 травмы уже в первом тайме и ничего, выстояли. Просто Сульшер молодчага, подобрал верный ключик к сопернику. Салаха настолько грамотно выключили из игры, что пришлось в итоге заменить его и даже "джокер" Шакири никак не помог.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 24 февраля 2019, 21:24

      А три вынужденные замены МЮ до перерыва, это было что?!

      4
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