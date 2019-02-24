Клопп – о матче с «МЮ»: «Травма Фирмино была катастрофой для нас»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча 27-го тура АПЛ с «Манчестер Юнайтед» (0:0).

«Это была странная игра. Мы очень хорошо начали. Травмы повлияли на ритм игры. У нас это произошло с Фирмино, и это было катастрофой.

«Юнайтед» играл с абсолютно новой линией полузащиты и тремя нападающими. Мы потеряли свой ритм и не могли вернуть его.

Это была игра без острых моментов, но это была интенсивная игра. В те дни, когда «Юнайтед» можно победить, нужно делать это, а мы этого не делали», – сказал Клопп.

В первом тайме четыре игрока покинули поле из-за травм (трое у «МЮ» и один «Ливерпуля»).

«МЮ» с 52 очками идет пятым в таблице.

«Ливерпуль» с 66 очками идет первым.

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