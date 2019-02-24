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    «МЮ» – первая команда за четыре года, сделавшая три замены в первом тайме в матче АПЛ

    «Манчестер Юнайтед» сегодня принимает «Ливерпуль» в 27-м туре АПЛ.

    В первой половине встречи с поля из-за травм ушли полузащитники Андер Эррера, Хуан Мата и Джесси Лингард,

    «Юнайтед» стал первой командой за четыре года, которая провела все три замены в игре Премьер-лиги в первом тайме. В январе 2015 года подобное сделал «Бернли»

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль».

    Источник: Opta

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    24.02.2019 18:34
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    Комментарии50
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 28 февраля 2019, 23:11

      Базу на завтра подготовил, а сейчас переключаюсь на футбол Валенсия -Бетис. Всем спокойной и до завтра.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 28 февраля 2019, 20:28

      Ладно други, тоже на сегодня буду заканчивать.
      Приятного общения.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 28 февраля 2019, 20:31

      Пока, Серёга, спокойной ночи.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 28 февраля 2019, 19:24

      К сожалению мне надо заканчивать.Сейчас хоккей начнется. Всего доброго. Всем удач!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 28 февраля 2019, 19:29

      СКА пипец какой злой...

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 28 февраля 2019, 19:37

      Давай , Саня, смотри хоккей. До завтра. А я с завтрашнего дня на лёгкую атлетику подсяду. Начинается ЧЕ в закрытых помещениях.

      5
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      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Рубик Докоян 28 февраля 2019, 19:42

      Отдыхай Александр, удачного просмотра.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 28 февраля 2019, 18:58

      (С) (они бы и правда поперхнулись)
      Чуть не прочитал перепихнулись..

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > афоня72 28 февраля 2019, 19:03

      Привет Сереж! Это ты о чем?

      6
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      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > zigbert 28 февраля 2019, 19:04

      Ниже иногда спускайся, все поймешь.
      Это Андрюша про барышень на скамейке, а я как прочитал..

      5
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > афоня72 28 февраля 2019, 19:05

      одно не исключает другого ...нет нет , да и перепихиваются)

      6
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 28 февраля 2019, 19:07

      это Серж про девчат с нашего двора )

      6
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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Project Бабангида 28 февраля 2019, 19:07

      Я нет нет, так тоже могу!!

      5
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > афоня72 28 февраля 2019, 19:09

      обязан...! )

      6
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 28 февраля 2019, 18:57

      зигберт (с) - кристальной души человек..! лесбиянкой её назвать трудно...так баловалась


      ))))+++

      Саня..... убил...!!!!!)))))
      блин..., мне б такой юмор!!

      6
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 28 февраля 2019, 19:01

      Мне самому смешно стало до нельзя.

      6
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 28 февраля 2019, 19:08

      теперь я понял чем ты молодуху соседскую подцепил..))

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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 28 февраля 2019, 19:14

      Да нет тут все более прозаично.

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 28 февраля 2019, 19:16

      не скромничай..)

      5
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      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 28 февраля 2019, 19:22

      Я как нибудь расскажу о своей жизни.

      6
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 28 февраля 2019, 19:27

      Сань...заинтриговал...как человек ты мне очень интересен...
      больше чем уверен есть чем удивить....
      скажу так - ты очень прост в своей сложности)

      4
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      ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Project Бабангида 28 февраля 2019, 19:44

      А ты Андрюха наоборот..Очень сложен в своей простате..

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > афоня72 28 февраля 2019, 19:50

      ну да...чересчур усложнён...)
      не ну....Серж.....просто на "хитром топливе" функционирую...это откладывает отпечаток)

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 28 февраля 2019, 18:15

      Всему болельщицкому сообществу базы физкульт привет !

      5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Рубик Докоян 28 февраля 2019, 18:46

      Привет Олег! Вратари какие сегодня отмечают День рождения. Дзофф ведь единственный вратарь который стал ЧМ в 40 лет.

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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 28 февраля 2019, 19:35

      Это да. Я тут на ужин отвлекался. И бутылочку саперави с красностопом придавил под салатик и сыр с колбаской. Отметил Днюху своего дядьки с продолжением, ему вчера 72 исполнилось. Звонил в Молдавию и поздравил, ну и за одно зиму проводил. А завтра встречу весну, в Молдавии этот праздник называется Мэрцишор ! Вратари знатные сегодня Днюху отмечают. Майер очень был надёжен. Я обоих ставлю в ряд великих вратарей, но немца по выше.

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 28 февраля 2019, 11:40

      Всем добрый день!
      (С) Рубик Докоян
      Со временем забывается да и новые слова появляются. Но есть три словаря по фени с тату и их расшифровками.

      Где словари?! Нашему младшему брату (Андрейке) нужнее по фене ботать...

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > афоня72 28 февраля 2019, 16:26

      я бы рад на языке Пушкина и Пастернака излагать но меня совершенно перестанут понимать в моей родной среде... я превращусь для них в иностранца )

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 28 февраля 2019, 16:59

      Добрый день всем!

      Родились в этот день.
      1918г. Александр Виноградов.футболист ,хоккеист ЧМ 1954г.
      1920г. Алексей Смирнов. актер ,"Операция Ы "
      1926г. Светлана Алилуева. дочь Сталина.
      1940г. Алина Покровская. актриса , "Офицеры"
      1942г. Дино Дзофф. итальянский вратарь ,ЧМ 1982г. ЧЕ 1968г.
      1944г. Зепп Майер. немецкий вратарь ЧМ 1974г 3х обладатель КЧ в составе Баварии 1974г ,1975г. 1976г.
      1947г. Татьяна Васильева. актриса.
      1947г. Влодзимеж Любаньский. польский футболист. ЗМС СССР.
      1955г. Юрий Кидяев. гандболист ,ОЧ 1976г.
      1973г. Эрик Линдрос. канадский хоккеист ,ОЧ 2002г.
      1992г. Иван Телегин. хоккеист ,ОЧ 2018г.

      1904г. Основан клуб Бенфика.
      1921г. Начало восстания моряков в Кронштадте.
      1972г. В Сан Хосе начался суд над Анджелой Дэвис.

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Сварожич 28 февраля 2019, 17:06

      (с) ....что же он такого курнул..?

      "господа..... господа я не могу уразуметь чего же вы все от меня хотите...? давеча отобедал осетром на Троекуровской даче. потом заехали к Ланскому, осмотрели угодья и отправились на ужин к графине Фонербах , где потчевали молочным поросёнком, пили вино из графина графини .... право не пойму о каком табаке вы меня спрашиваете...я даже его не нюхал"

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 28 февраля 2019, 17:07

      "свободу Анжеле Дэвис"!!!

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 28 февраля 2019, 17:12

      Привет Андрей! Очень интересная судьба у этой женщины. Вся наша страна тогда переживала за нее.

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 28 февраля 2019, 17:23

      мне как то попереживать не удалось... ибо во времена её страданий, я был где то не здесь...не в этом мире... но наслышан наслышан.... даже песни в в её честь слагались....с начало патриотичные потом порочные)

      привет Сандро !

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 28 февраля 2019, 17:23

      Сейчас постоянно гремит песня Гарика ******** ,на радио ФМ Иваново. Но вот порочные песни не слышал. Намекни хотя бы автора.

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      Рейтинг: +16619

      афоня72 > Сварожич 28 февраля 2019, 17:25

      А я лихорадочно прихорашиваюсь, и оглядываюсь в поисках сударынь..

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 28 февраля 2019, 17:27

      там походу без автора песня...по дворам у нас гуляла.
      от старшего поколения перешла... прикол в том что мы повторяли но понятия не имели кто така Анжела... но песня пошловата-простоватая, поэтому печатать её не буду...да и не всё уже помню

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > zigbert 28 февраля 2019, 17:30

      Здравствуй Саня и золотая рота..
      --------------
      Прерогатива.
      "Ну а потом на Канатчиковой даче,
      где, к сожаленью, навязчивый сервис,
      я и в бреду всё смотрел передачи,
      всё заступался за Анджелу Дэвис… "
      В.С.Высоцкий..
      ---------------------
      А спустя сорок лет ,постаревший,
      перебравший всю аптеку по склянкам
      Разорался я,как потерпевший..
      Заступался, ***, за лесбиянку...!

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > афоня72 28 февраля 2019, 17:30

      (с) - оглядываюсь в поисках сударынь..

      это Толик имел в виду моё обращения к барышням торчащим с нами во дворе на лавочки )
      они бы и правда поперхнулись)

      6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 28 февраля 2019, 17:32

      После суда ее освободили признав невиновной. Но дело было резонансное. Она была коммунисткой. Кстати она жива и здорова. Руководит каким то институтом.

      6
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      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > shinnik 28 февраля 2019, 17:33

      (с) заступаясь за лесбиянку..

      уж не с Кларой Цеткин и Розой ЛуксемБЕРГ ты её путаешь?

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert > shinnik 28 февраля 2019, 17:36

      Привет Леш! Как я понял вторая часть стиха не принадлежит Высоцкому. Он наверняка этого не знал.

      5
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > zigbert 28 февраля 2019, 17:37

      это же вам не "проститутка" Раиса Максимовна с Наиной Иосифовной )

      6
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      ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik > Project Бабангида 28 февраля 2019, 17:38

      я её за ..язык не тянул...сама каминг-аутнула...

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      Рейтинг: +14077

      shinnik > zigbert 28 февраля 2019, 17:38

      он не знал.я знаю...

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      Рейтинг: +100740

      zigbert > Project Бабангида 28 февраля 2019, 17:45

      Нет конечно ,это кристальной души человек. Лесбиянкой ее назвать трудно. Она так просто баловалась.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > афоня72 28 февраля 2019, 18:09

      Привет Серёга ! В конце 80-х и в 90-е годы их много продавалось в книжных магазинах и на книжных развалах. А сейчас в интернете можно многое надыбать по фене.

      5
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > zigbert 28 февраля 2019, 18:11

      Привет, Саша ! Спасибо ! Сегодня и многие великие спортсмены Днюху отмечают и замечательные актёры.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 февраля 2019, 22:48

      Тут у МЮ полоса невезухи по травмам была просто. Мы на базе обходимся без травм, но тоже приходится обходиться без многих игроков...

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 28 февраля 2019, 00:04

      зато шинник в батл ворвался..... держись мужики))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 28 февраля 2019, 07:39

      Это да, Лёха решился. Коль редко бывает на базе, так хоть в батлах по участвует.

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