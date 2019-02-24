«МЮ» – первая команда за четыре года, сделавшая три замены в первом тайме в матче АПЛ

«Манчестер Юнайтед» сегодня принимает «Ливерпуль» в 27-м туре АПЛ.

В первой половине встречи с поля из-за травм ушли полузащитники Андер Эррера, Хуан Мата и Джесси Лингард,

«Юнайтед» стал первой командой за четыре года, которая провела все три замены в игре Премьер-лиги в первом тайме. В январе 2015 года подобное сделал «Бернли»

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» – «Ливерпуль».