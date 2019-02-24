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    «Милан» может продлить контракт с Гаттузо, если он выведет команду в Лигу чемпионов

    «Милан» может предложить главному тренеру Дженнаро Гаттузо новый контракт.

    Ранее сообщалось, что руководство красно-черных отправит специалиста в отставку, если команда не попадет в топ-4 по итогам сезона. Теперь же, по информации Corriere della Sera, клуб даже готов рассмотреть вариант с продлением соглашения с тренером в случае выхода миланцев в Лигу чемпионов.

    • Беспроигрышная серия «Милана» в чемпионате Италии насчитывает восемь матчей.
    • После 25-ти матчей красно-черные располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице Серии А, опережая идущую следом «Рому» на одно очко.
    • Действующий контракт Гаттузо рассчитан до июля 2021 года.

    Источник: Corriere della Sera

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    24.02.2019 13:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +91

      Ozabot 25 февраля 2019, 06:37

      Вполне достижимо. Сейчас «Милан» уже борется с «Интером» за третье место и вполне может забрать себе бронзу. Решающим, скорее всего, будет именно дерби миланских клубов. Плюс у «Интера» впереди остались сложные соперники из топ-10, тогда как «Милан» уже взял свои два очка у «Ромы» и «Наполи», а также победил «Аталанту» в гостях. Из сложных команд у россонери впереди «Лацио», «Интер» и «Ювентус». Меня больше «Рома» беспокоит, чем «Интер», ибо у них как раз противники попроще в расписании, а игра прет.

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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 февраля 2019, 20:25

      Задача трудная.

      1
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 24 февраля 2019, 14:57

      При всем уважении к Дженнаро в этом году это не реально,чуть-чуть рановато...

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