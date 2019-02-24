«Милан» может продлить контракт с Гаттузо, если он выведет команду в Лигу чемпионов

«Милан» может предложить главному тренеру Дженнаро Гаттузо новый контракт.

Ранее сообщалось, что руководство красно-черных отправит специалиста в отставку, если команда не попадет в топ-4 по итогам сезона. Теперь же, по информации Corriere della Sera, клуб даже готов рассмотреть вариант с продлением соглашения с тренером в случае выхода миланцев в Лигу чемпионов.