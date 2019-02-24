«Милан» может продлить контракт с Гаттузо, если он выведет команду в Лигу чемпионов

Вполне достижимо. Сейчас «Милан» уже борется с «Интером» за третье место и вполне может забрать себе бронзу. Решающим, скорее всего, будет именно дерби миланских клубов. Плюс у «Интера» впереди остались сложные соперники из топ-10, тогда как «Милан» уже взял свои два очка у «Ромы» и «Наполи», а также победил «Аталанту» в гостях. Из сложных команд у россонери впереди «Лацио», «Интер» и «Ювентус». Меня больше «Рома» беспокоит, чем «Интер», ибо у них как раз противники попроще в расписании, а игра прет.
«Милан» может предложить главному тренеру Дженнаро Гаттузо новый контракт.
Ранее сообщалось, что руководство красно-черных отправит специалиста в отставку, если команда не попадет в топ-4 по итогам сезона. Теперь же, по информации Corriere della Sera, клуб даже готов рассмотреть вариант с продлением соглашения с тренером в случае выхода миланцев в Лигу чемпионов.
- Беспроигрышная серия «Милана» в чемпионате Италии насчитывает восемь матчей.
- После 25-ти матчей красно-черные располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице Серии А, опережая идущую следом «Рому» на одно очко.
- Действующий контракт Гаттузо рассчитан до июля 2021 года.