Тренер «Валенсии» Марселино: «Краснодар» – не очень престижная команда»

"... не очень престижная команда". Думаю, слово "престижная" в этой фразе - трудности перевода. Скорее - недостаточно известная, что он собственно дальше и подтверждает. Ну что ж, важно не то, кем ты был, а то, кем ты являешься в настоящий момент. Вот сегодня 9-я Валенсия сыграла в ничью с 14-м Леганесом и разница между ними в таблице 3 очка. Практически - равные команды. Мне "пополам" на чемпионат Испании, и о Леганесе я вообще впервые слышу. Это тоже "не очень престижная команда", но обыграть ее Валенсия не смогла. Игра покажет - кто где гадил. А вопрос "престижа" от лукавого. Болтовня пустая.
Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль оценил соперника команды по 1/8 финала Лиги Европы. Испанцы встретятся с «Краснодаром».
«Я знаю о «Краснодаре» недостаточно. Смотрел их игру против «Севильи». У них есть хорошие футболисты. Это не очень престижная команда, но с ней будет труднее, чем кажется», – считает испанец, чьи слова приводит Marca.
- Встречи состоятся 7 и 14 марта.
- «Краснодар» в РПЛ идет вторым.
- «Валенсия» в Примере занимает десятое место.