Тренер «Валенсии» Марселино: «Краснодар» – не очень престижная команда»

Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль оценил соперника команды по 1/8 финала Лиги Европы. Испанцы встретятся с «Краснодаром».

«Я знаю о «Краснодаре» недостаточно. Смотрел их игру против «Севильи». У них есть хорошие футболисты. Это не очень престижная команда, но с ней будет труднее, чем кажется», – считает испанец, чьи слова приводит Marca.