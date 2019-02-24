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    Тренер «Валенсии» Марселино: «Краснодар» – не очень престижная команда»

    Главный тренер «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль оценил соперника команды по 1/8 финала Лиги Европы. Испанцы встретятся с «Краснодаром».

    «Я знаю о «Краснодаре» недостаточно. Смотрел их игру против «Севильи». У них есть хорошие футболисты. Это не очень престижная команда, но с ней будет труднее, чем кажется», – считает испанец, чьи слова приводит Marca.

    • Встречи состоятся 7 и 14 марта.
    • «Краснодар» в РПЛ идет вторым.
    • «Валенсия» в Примере занимает десятое место.

    Источник: Marca

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    24.02.2019 09:09
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +177

      ДениМ 24 февраля 2019, 17:19

      "... не очень престижная команда". Думаю, слово "престижная" в этой фразе - трудности перевода. Скорее - недостаточно известная, что он собственно дальше и подтверждает. Ну что ж, важно не то, кем ты был, а то, кем ты являешься в настоящий момент. Вот сегодня 9-я Валенсия сыграла в ничью с 14-м Леганесом и разница между ними в таблице 3 очка. Практически - равные команды. Мне "пополам" на чемпионат Испании, и о Леганесе я вообще впервые слышу. Это тоже "не очень престижная команда", но обыграть ее Валенсия не смогла. Игра покажет - кто где гадил. А вопрос "престижа" от лукавого. Болтовня пустая.

      1
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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 24 февраля 2019, 17:15

      Или перевод корявый или ... одно из двух. Вдуем за милую душу!

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 февраля 2019, 16:45

      Эти слова тренера ни о чем не говорят. Краснодару удачи.

      3
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 24 февраля 2019, 15:43

      Вперёд за Россию!!!!

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 24 февраля 2019, 15:03

      Настрой у испанцев нормальный, надо быкам воспользоваться !!! Быки удачи !!!

      1
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 24 февраля 2019, 14:53

      СЛОЖНО БУДЕТ БЫКАМ,НО ЕСЛИ БУДУТ ИГРАТЬ КАК С БАЙЕРОМ, ТО ШАНС ЕСТЬ!УДАЧИ БЫКАМ!!!!

      2
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 24 февраля 2019, 13:45

      Игра с Севильей это худшее, что показал Краснодар в Лиге Европы. Большой плюс для нас это первая игра в гостях. Ну а игра дома будет решающей. Все будет хорошо.

      6
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 24 февраля 2019, 12:52

      Изба красна не углами,а пирогами.

      3
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      Рейтинг: +67330

      portero 24 февраля 2019, 12:51

      пусть так говорят.
      нам главное пройти в следующий дальше.

      7
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 24 февраля 2019, 12:35

      Да так и есть. Молодой клуб, на слуху более менее недавно. Но надо уважительнее.. удачи Краснодару надрать им зад

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