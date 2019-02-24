Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ракитич: «Месси сыграл ключевую роль в матче. Так было и так будет»

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич оценил вклад Лионеля Месси в победу в матче 25 тура Пример против «Севильи» (4:2). Аргентинец сделал хет-трик.

    «Месси сыграл ключевую роль. Так было, так есть и так будет впредь. Он дает результат. Ему нужно лишь немного пространства. Очень рад за него», – цитирует хорвата Marca.

    • Месси – лучший бомбардир текущего сезона Примеры.
    • «Барселона» лидирует в турнире.
    • Ракитич может покинуть клуб.

    «Севилья» почти обыграла «Барселону». Но Месси все перевернул

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.02.2019 07:25
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 февраля 2019, 20:41

      А первый гол Месси забил с его подачи.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 24 февраля 2019, 11:55

      Я бы сказал ключевой игрок во всех матчах и в любых турнирах!)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 24 февраля 2019, 11:27

      Ваня, ты сказал золотые слова про Лео. Только сам не уходи, постарайся.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 24 февраля 2019, 09:54

      И один на футбольном поле воин, если ты Месси...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11