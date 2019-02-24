Ракитич: «Месси сыграл ключевую роль в матче. Так было и так будет»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич оценил вклад Лионеля Месси в победу в матче 25 тура Пример против «Севильи» (4:2). Аргентинец сделал хет-трик.

«Месси сыграл ключевую роль. Так было, так есть и так будет впредь. Он дает результат. Ему нужно лишь немного пространства. Очень рад за него», – цитирует хорвата Marca.

Месси – лучший бомбардир текущего сезона Примеры.

«Барселона» лидирует в турнире.

Ракитич может покинуть клуб.

«Севилья» почти обыграла «Барселону». Но Месси все перевернул